La soirée ne pouvait pas mieux débuter : à peine un quart d'heure après son lancement par Jean-Benoît Baylet, directeur général du Groupe La Dépêche, le président du MHR Mohed Altrad lançait les festivités avec une bonne nouvelle : l'annonce de la prolongation du contrat d'Arthur Vincent, centre international du MHR : "On a prolongé le contrat d'Arthur. On est très content, comme on dit dans le jargon, on l'a bouclé, il ne bouge plus. On est très content que tu restes avec nous, Arthur", déclarait l'homme fort du club héraultais. Une excellente nouvelle pour le MHR et surtout un signal fort, qui montrait la conviction du club montpelliérain à former et à garder ses jeunes talents.

" Arthur est un joueur de très haut niveau "

Car, rappelons-le Arthur Vincent est un pur produit de la formation locale: après avoir débuté le rugby à Mauguio, il a rejoint le MHR à l'âge de 13 ans, puis a évolué au sein des catégories jeunes jusqu'à sa première apparition dans le groupe pro en 2017, avant d'exploser lors de la saison 2018-2019. En suivant, Vincent a été appelé à rejoindre le XV de France, avec lequel il compte 14 sélections. L'hommage fut forcément appuyé par son manager, Philippe Saint-André : "J'ai rarement vu un joueur de cet âge avec une telle maturité. C'est un grand travailleur. Il est talentueux mais il bosse énormément. En match comme à l'entraînement, il dégage une énergie incroyable. Arthur est un joueur de très haut niveau."

Midi Olympique a également tenu à distinguer le (très) jeune ouvreur Louis Foursans, qui a reçu des mains d'Emmanuel Massicard, directeur de la rédaction de Midi Olympique, l'Oscar Espoir : "Louis est en train de faire sa place dans l'effectif héraultais, à un poste hyper-concurrentiel. On se souvient qu'il avait inscrit tous les points de son équipe lors de la victoire à Clermont. Il représente la formation du club, ce n'est pas anodin et c'est pour cela que nous avons tenu à l'honorer ce soir." Bref, une bien belle soirée pour le rugby héraultais, partagée par une foule de supporters venus en nombre célébrer leurs champions.