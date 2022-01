Originaire de Futuna, le puissant centre, qui se dit surpris de son ascension express, impressionne en tout cas par ses belles performances sous le maillot de l'UBB. Encore une fois très bon sur la pelouse de Chaban-Delmas face aux Scarlets le week-end dernier, il n'en fini plus de progresser. Il a même été appelé par Fabien Galthié ce mardi pour préparer le Tournoi des 6 Nations avec les Bleus.

"Je ne m'attendais pas a recevoir ce beau trophée, lançait Moefana lors de la remise du Trophée. Je vis le moment présent et je suis très heureux de recevoir cette récompense." Matthieu Jalibert, lui aussi, reconnaît avoir été surpris par la progression de son jeune coéquipier : "Yoram, c'est incroyable. Il est arrivé avec les qualités athlétiques qu'on lui connaît mais c'était un joueur qui parlait peu. Il était timide. Mais en un an, il a pris confiance, il est quasiment un leader des lignes arrières. Je suis super content pour lui parce que c'est un joueur qui est super gentil, et que tout le monde adore dans l'équipe."