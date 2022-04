Le Castres olympique était à l’honneur ce mardi soir. Au cœur de la salle Gérard-Philippe, près de mille personnes sont venues honorer le CO mais plus particulièrement deux joueurs. Le talonneur international, Gaëtan Barlot et le jeune demi de mêlée, Jérémy Fernandez. Le premier a reçu l’Oscar Midi Olympique, le second l’Oscar Espoir. La bonne humeur était bien évidemment au rendez-vous, le tout animé par les interventions ironiques du manager tarnais, Pierre-Henry Broncan.

Micro en main, le Gersois n’a pas oublié le sportif, comme il l’a fait comprendre. En ironisant, il s’est réjouit "que Barlot monte sur scène en marchant normalement, cela veut dire qu’il pourra affronter Biarritz ce week-end." Pour rappel, le talonneur tarnais est sorti touché face à Clermont ce week-end, d’où l’ironie du manager castrais.

" On ne parlera pas de phases finales "

Vous l’aurez compris, il était question de fêter le CO dans ses grandes largeurs en mettant, durant quelques heures, le sportif de côté. Les sourires étaient largement présents, tout comme la légendaire sagesse castraise, bien connue du rugby français. Pierre-Yves Revol, puis encore une fois le manager, ont tour à tour rappelé que rien n’était fait pour le top 6 et "qu’il était préférable de ne pas en parler, pour ne pas connaître pareille désillusion qu’en 2019", explique le président castrais.

Alors durant deux heures, joueurs, supporters et partenaires ont fêté la bonne saison du CO, célébré Gaëtan Barlot et Jérémy Fernandez sans trop se lancer sur des pronostics qui pourraient être regrettés dans quelques semaines…