Voilà qu’à seulement 24 ans, Dylan Cretin entame sa sixième saison avec le club rhodanien. Et, comme chaque saison, il s’affirme un peu plus comme un titulaire évidemment mais surtout comme un leader de jeu en puissance. Cette saison dans son club du Lou, Cretin prend du poids aussi dans le secteur offensif, preuve en est, il en est à 2 essais en six journées de Top 14 et égalise déjà son total de la saison dernière en seize rencontres de cette même compétition. Il a d’ailleurs inscrit son deuxième essai lors de la victoire des siens face à l’ogre toulousain.

En touche, son secteur de prédilection, l’aérien haut-savoyard est une valeur sûre pour Pierre Mignoni et son staff. Le léger troisième ligne avait d’ailleurs du s’alourdir lorsqu’il était au centre de formation lyonnais pour atteindre aujourd’hui le quintal quasi indispensable pour un avant qui évolue au plus haut-niveau. Ses qualités balle en mains font de lui un joueur très complet et lui permettent d’avoir un profil différent qui offre un peu plus de diversité au sein de l'effectif, que ce soit celui du Lou mais aussi du XV de France. .

Dylan Cretin (Lyon) après son essai face à ToulouseIcon Sport

La régularité dans ses performances lui donne l’accès au très haut-niveau et une place incontestée dans les meilleurs troisième-lignes du pays. Le sélectionneur Fabien Galthié ne s’y trompe pas en le convoquant à nouveau pour cette Autumn Nations Cup. Avec 10 sélections sous le maillot tricolore jusqu’ici, il est légèrement barré par une troisième ligne Alldritt-Ollivon-Cros (et Jelonch qui prend une place plus importante avec la blessure d’Ollivon) qui semble indéboulonnable. Mais sa détermination et son activité incroyable sont gages de crédibilité pour l'homme au bandeau.