Un premier titre de champion de France, cela se fête. Et tant pis si les festivités débordent légèrement sur la saison suivante. L’occasion est trop belle pour revenir sur le fantastique parcours des Montpelliérains la saison dernière afin d’honorer, le 23 août prochain au GGL Stadium de Montpellier, encore deux des principaux acteurs de cette folle campagne qui a mené les Cistes des profondeurs du classement en 2021 à cette finale 2022 remportée face aux Castrais au Stade de France. Ces deux acteurs sont le troisième ligne centre anglais Zach Mercer, et l’ex-talonneur du MHR et capitaine du XV de France Guilhem Guirado, et l’on attend plus de 1 000 personnes au GGL Stadium pour vivre avec eux cette soirée exceptionnelle.

Top 14 - Zach Mercer (Montpellier) en finale contre CastresIcon Sport

Le premier recevra un Oscar Midi Olympique pour l’excellente saison qu’il a réalisée avec le MHR. Une consécration de plus pour celui que l’on savait performant quand il débarqua l’an dernier à Montpellier. À l’époque, son manager, Philippe Saint-André, en fin connaisseur du championnat anglais, nous avait même confié ceci : "Je suivais Zach depuis plusieurs années. Il a fait d’excellentes saisons avec Bath. Il était régulièrement élu joueur du mois, ou de l’année." La saison dernière, on a pu se rendre compte de l’immense talent de ce joueur : percutant, intelligent, constant, explosif et doté d’une excellente technique individuelle, Mercer a illuminé les matchs du MHR.

Présentation de l’effectif et du nouveau maillot

Le second recevra un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière professionnelle débutée à Perpignan en 2006 et conclue en 2022 à Montpellier sur un titre de champion de France. Entre-temps, Guirado aura décroché un premier Brennus en 2009 avec l’Usap et une Coupe d’Europe en 2015 avec le RC Toulonnais, sans compter ses 74 sélections avec le XV de France qu’il a dirigé pendant de longues années. Tout cela méritait bien un Oscar de plus ! La soirée sera aussi l’occasion pour le MHR de lancer sa saison avec ses supporters, puisqu’avant d’honorer ses deux héros à 19 h 15, le club héraultais présentera l’ensemble de son effectif 2022-2023 à 18 h 30 ainsi que ses nouveaux maillots pour la saison à venir. Un cocktail qui débutera aux alentours de 20 h 30 viendra enfin clôturer cette soirée d’exception.