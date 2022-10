En effet, à moins d’un an de la Coupe du monde, les plus grands joueurs de l’histoire du rugby, les plus connus, ont décidé de se retrouver à Paris, le temps d’un événement devenu désormais le plus couru. L’organisation, minutieusement pensée et préparée depuis des mois, laisse à penser que de très nombreuses stars vont défiler dès ce dimanche au QG, le Fouquet’s, navire étoilé du Groupe Barrière, devenu au fil des années le repère des stars internationales qui apprécient son placement en haut des Champs-Élysées. Jonah Lomu adorait les descendre à pied, entouré de gamins et de fans, en direction de son équipementier Adidas.

Quelles stars lui succéderont ? Les légendes telles que Richie McCaw, Martin Johnson ou François Pienaar sont annoncées à la soirée qui désignera un successeur à Antoine Dupont, triplement oscarisé (2019, 2020, 2021), ce qui fait déjà de lui l’égal de Serge Blanco.

La Coupe du monde s’exposera en guest-star

Une chose est certaine, il y aura des étoiles et même des champions du monde en titre, puisque les Sud-africains sont espérés avec la Coupe du monde qui sera bien lundi soir à Paris !

Près de quatre-vingts invités étrangers ont été conviés à la grand-messe des Oscars Midi Olympique. Ils compléteront un parterre de trois cents privilégiés qui assisteront à l’événement. Une cérémonie qui promet de célébrer grandement l’actuel rugby français avec nos stars bleues qui ont véritablement caracolé en cette année 2022, en empilant les victoires et en réussissant le grand chelem. Place aux Oscars, la Coupe du monde plus tard. Plusieurs d’entre eux seront honorés, acclamés, oscarisés. Verdict ce lundi soir.

Par Philippe Oustric