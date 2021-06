C’est l’heure des retrouvailles, de grandes et belles fêtes pour les Oscars Midol : 800 convives sont attendus d’abord à Colomiers, jeudi 1er juillet (19 heures, stade Michel-Bendichou, Espace ICA Patrimoine) puis à Carcassonne, le lundi 5 juillet (Centre de Congrès, 19 heures) pour à la fois, honorer des figures, des joueurs clés, célébrer le parcours de clubs attachants et méritants et présenter les recrues et les projets d’envergure qui prennent forme.

Carcassonne vise le Top 6

À Colomiers, jeudi prochain, dans la foulée d’Alain Carré et de Madame le Maire, Karine Traval-Michelet, c’est toute une ville, un club et une famille, peut-être au-delà qui vont se réunir. Il sera bien sûr question d’honorer le troisième ligne Romain Bézian, devenu, au fil du temps, l’un des leaders expérimentés et charismatiques et donner crédit et force à la montée en puissance d’un autre troisième ligne, le jeune et prometteur Waël Pompon. Il sera aussi et surtout question de rassembler et célébrer, un club à part fort de 380 partenaires, tous conviés comme pour mieux rappeler cet attachement à un club ou les choses se partagent différemment, tout en gardant une ambition forte. Ce sera le message fort d’Alain Carré, de Boris Cauquil et d’un club qui profitera de l’événement pour annoncer son recrutement, présenter ses recrues et ses joueurs à sa famille de cœur. À Carcassonne, la soirée s’annonce aussi radieuse : dans la foulée des présidents Frédéric Calamel et Benoît Mestre, en présence du Maire Gérard Larrat, c’est l’incontournable pilier Andrei Ursache qui sera honoré pour sa dernière saison. Une soirée chargée de symboles avec un Oscar d’Honneur pour Joël Koffi et les promesses d’un Oscar Espoir pour Clément Doumerc. Le Centre des Congrès affichera complet, car de belles annonces et un joli projet sur trois ans se dessinent à Carcassonne autour de Christian Labit qui entend monter le curseur cette année et viser le top 6 !

Le capitaine et pilier de Carcassonne Andrei UrsacheRugbyrama

Carcassonne a beau être le plus petit budget de Pro D2, le recrutement malin effectué pourrait en surprendre plus d’un pour un club à part, avec une forte identité de territoire marquée, socle d’une réussite affichée ! 350 partenaires et prospects seront présents le 5 juillet, comme pour mieux afficher l’attachement à ce club qui se positionne comme le référent d’un territoire et qui dévoilera lui aussi son projet, ses recrues, les nouvelles structures à la famille audoise toute présente !

Par Philippe OUSTRIC