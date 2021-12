Comme à son habitude, les Oscars Midi Olympique récompensent ceux qui le méritent. Et hier devant plus de 800 personnes, c'est un joueur expérimenté de l'USON qui s'est vu oscarisé. Dans une cérémonie placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur à la Maison de la Culture, Thomas Ceyte a été applaudi par l'assemblée. Formé dans l'Ardèche à Aubenas, puis passé par Béziers et Dax avant d'arriver à Nevers, le deuxième ligne est un joueur "indéboulonnable" du pack, expliquent les supporters neversois.

Lors de cet évènement, le Midi Olympique a également remis l'Oscar espoir au talonneur Janick Tarrit (22 ans). Jeune joueur que l'USON accompagne dans son double projet de rugbyman professionnel et d'ingénieur automobile. Un accompagnement qui fait partie des valeurs que prône Nevers et qui a permis à Janick de faire un stage à l'étranger. Pour refléter l'esprit de communion au sein de club, l'équipe féminine ou encore les jeunes de l'académie sont montés sur scène avec l'ensemble de l'effectif pour la photo.

Le maire de la ville Denis Thurio, présent logiquement à la cérémonie vu ses relations proches avec le club, a tenu à souligner l'impact du l'USON sur le rayonnement de la ville à l'échelle nationale. Une amitié qui s'est developpé au point que, dans le contexte sanitaire, le club se propose de se métamorphoser en vaccinodrôme pour aider

Pour conclure la cérémonie, et devant l'assemblée générale, le président du 6ème de Pro D2 Régis Dumange a demandé à l'oscarisé Thomas Ceyte de clarifier son avenir. "J'ai appris que tu étais sollicité par d'autres clubs, est-ce que tu veux rester chez nous ?". Sous le regard du public et de ses coéquipiers riant de la situation, le joueur s'est dit "flatté" et a déclaré "voir selon la proposition du club."