Faut-il y voir un signe du destin, les Oscars Midi Olympique ont pour habitude de lancer la saison rugbystique dans les clubs pros français. La relance qui sera effectuée de l’en-but de Brive, ce mercredi 7 avril est de nature à susciter l’intérêt grandissant de la communauté rugby.

Les Oscars sont de retour et à vrai dire, la symbolique du choix de Brive est forte ! Forte comme ce club atypique, affichant un état d’esprit particulier et une force de conviction et de caractère bien trempés ! Le treizième budget du Top 14 (14,5 millions d’euros) a fini par ne plus inquiéter personne après deux mois de compétition, tellement le miracle permanent de cette fratrie n’en est plus un. Et voilà, Brive encore en course pour le Top 14 avec ses dix succès à la clé !

Fort du soutien de ses partenaires, les Oscars ont saisi le bon rebond, concocté une première digitale avec plateau TV au cœur même du dispositif de la réussite et des secrets brivistes. Une remise des Oscars qui fera date, appelée à venir enrichir les grandes soirées et communions de jadis, une fois la liberté sereine retrouvée. Et s’il n’y aura pas grand-monde, en dehors des joueurs, au cœur du centre de performance du CAB, il y aura en revanche la grande foule sur la toile du premier site français, Rugbyrama (à partir de 20 heures) pour assister à la fois, à la célébration des heureux élus et par ailleurs pénétrer et découvrir, l’univers secret des joueurs, de la réussite d’un club : tous les Corréziens de France sont d’ores et déjà mobilisés, qu’on se le dise !

Chauvac, le beau bébé

Le premier Oscarisé de l’année 2021 est tout jeune : Enzo Hervé (22 ans) né au Bugue (Dordogne) a grandi au CAB où il fait ses gammes depuis 2013 avec ses premières apparitions en Crabos. Propulsé sur le devant de la scène pour ses 18 ans, il a depuis bien amélioré sa partition pour finir par jouer son meilleur jeu depuis quelques mois. Brive lui a fait confiance et le retour demeure d’une fluidité implacable. À sa mesure, sans vraiment s’affoler, il récite un rugby d’une belle assurance qui interpelle sur sa faculté à s’émanciper encore dans un projet qui lui sied parfaitement.

Simon-Pierre Chauvac, pilier gauche de naissance, est un beau bébé corrézien (1,90 m pour 119 kg) qui sera lui honoré dans la catégorie Oscars Barbarian Espoirs. Plus que jamais, il symbolise cette formidable école corrézienne dont on est toujours aussi prompt à célébrer ses plus beaux attaquants mais on a tendance à oublier qu’à Brive aussi et surtout, les matchs se remportent devant ! Et c’est bien devant la toile que tout recommencera…

Sur rugbyrama.fr mercredi soir à partir de 20 heures.