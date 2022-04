Rappelez-vous, il y a encore deux saisons, Gaëtan Barlot était "juste" un talonneur explosif qui cassait tout en Pro D2 sous le maillot de Colomiers. Depuis, les temps ont bien changé. L’ancien Columérin a changé de dimension dans le Tarn. Dès son arrivée au CO, à l’été 2020, il a mis tout le monde d’accord pour s’emparer de la place de titulaire au talon et ne plus la lâcher.

Des performances exceptionnelles, qui dans un premier temps confirment les attentes placées en lui et dans un second, lui offrent une réputation en Top 14. Cette première saison plus que réussie lui ouvre d’ailleurs les portes de l’équipe de France, dont il porte pour la première fois la tunique en Australie l’été dernier, et avec réussite. Après trois excellents matchs avec le XV de France, il est rappelé à l’automne et prend place sur le banc un soir d’automne, où les Bleus font tomber les All Blacks au Stade de France.

18 matchs cette saison

Comme dit un peu plus haut, Gaëtan Barlot est indiscutable dans le quinze de départ castrais dont il est d’ailleurs le capitaine lors de l’absence de Mathieu Babillot. Cette saison, comme Jérémy Fernandez, l’autre oscarisé ce mardi soir, il n’a loupé que cinq rencontres de championnat. Après vingt-trois matchs de disputés en Top 14, il a été titulaire à 18 reprises. Parfois remplaçant, mais pas pour autant moins décisif comme lors du choc face au Stade toulousain il y a quelques semaines.

Entré à la mi-temps, il a fait basculer la rencontre en faveur du CO grâce à un exploit personnel dont il a le secret. Ce deuxième Oscar Midi Olympique est celui de la confirmation pour Gaëtan Barlot. Le talonneur, touché à la cheville la semaine passée face à Clermont, devrait tout de même être un des atouts de Castres pour cette fin de saison et de possibles phases finales.