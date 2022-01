Montauban : la grande fête des Oscars à Vaotoa et Delord le 8 février !

On y célèbrera la carrière et la fidélité du troisième ligne, Dimitri Vaotoa qui après dix ans d'un beau rendement recevra l'Oscar Midol à quelques encablures de son deux centième match ! Ce sera aussi l'occasion de fêter la progression du jeune et talentueux demi de mêlée, Quentin Delord qui ne cesse de progresser. L'occasion surtout pour tous les partenaires, supporters, anciens joueurs et membres de l'Association la très belle saison d'un club qui est sur le renouveau.