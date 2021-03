"Trois essais refusés en fin de match, je n’avais jamais vécu ça"... Le Top des déclas du week-end

" Willemse mérite la clémence "

Après l'exploit du XV de France contre le pays de Galles, Fabien Galthié était aux anges et souligne la force de caractère de ses Bleus qui sont allés chercher la victoire dans le temps additionnel. Le sélectionneur est aussi revenu sur le carton rouge de Paul Willemse, exclu pour une fourchette face aux Gallois: " Il mérite la clémence. Quand on regarde les images, le contact est minime, involontaire. Le Gallois a bien joué la scène, aussi. Le body language du gallois était éloquent, il a tout fait pour qu'il y est carton rouge. Non, pour être clair : je ne vois pas pourquoi Paul Willemse mérite d'être sanctionné de la sorte ".

" Trois essais refusés en fin de match, je n’avais jamais vécu ça "

Le carton rouge de Paul Willemse n'a pas été le seul coup dur de ce match. Les trois essais refusés à l'équipe de France en fin de match ont été difficile à avaler, mais l'envie de ces Bleus accrocheurs a fait la différence. Antony Jeonch livre son ressenti: " Ça a été dur à vivre. Trois essais refusés en fin de match, je n’avais jamais vécu ça. Mais nous ne nous sommes pas démobilisés. Et on a su aller chercher la victoire et franchement ce groupe, il a fait un truc de grand ".

" L'un des plus grands matchs du Tournoi "

Jamie Roberts, le Gallois aux 94 sélections en équipe nationale était invité sur le plateau de la BBC après le choc France - Pays de Galles. Celui qui a participé à 10 éditions du Tournoi des 6 Nations avoue que ce match était "l'un des plus grands matchs du Tournoi. Il y avait tout, des essais, des essais annulés, des cartons et un finish comme on n'en a jamais vu ".

" C'était la performance que nous voulions produire "

L'Irlande s'est offert la victoire (32-18) à domicile contre des Anglais sans solutions lors de cette 5e journée du Tournoi des 6 Nations. Dans les colonnes de la BBC, Jonathan Sexton le capitaine du XV au Trèfle explique qu' " hormis les cinq ou 10 premières minutes, c'était la performance que nous voulions produire contre l'une des vraies équipes de haut niveau. Nous avons établi une norme dans certains domaines que nous devons garder pour novembre prochain ou pour une tournée estivale, puis pour les Six Nations de l’année prochaine ".

" J'ai cru à un gag "

Le club étant dans une situation financière inconfortable, le président du Biarritz Olympique a récemment brandi la menace d'une délocalisation de la section professionnelle du BOPB. Aldigé a donc rencontré des élus de la métropole lilloise. Pour la mairesse de Lille, Martine Aubry, l'idée d'une délocalisation du BO à Lille n'a aucun sens: "Quand j'ai lu ça dans la presse, j'ai cru à un gag. C'est une terre de rugby. Et le BO, c'est pour Biarritz une identité, comme pour le rugby en général. Je trouve complètement hallucinant de vouloir le délocaliser. Un club c'est quoi ? Ce sont des joueurs, mais aussi des supporters, toute une population autour, un lieu...".