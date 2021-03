"On va se donner les moyens de gagner le Tournoi"... Le Top des déclas du week-end

" L'équipe de France a livré un grand match "

En réaction au revers du XV de France en terres anglaises samedi (23-20), le sélectionneur Fabien Galthié retient le positif dans la défaite. "Il y a de quoi être fier des joueurs, de leur solidarité. C'est un match qui fait grandir même s'il n'a pas été gagné. On pouvait le faire. On apprend. Si l'on refait le match, il y a la possibilité de le construire différemment. Il y a du positif, il faut digérer ce résultat et basculer sur le pays de Galles."

" Les joueurs n’ont pas été à la hauteur "

Autre entraîneur, en colère cette fois-ci. Regis Sonnes et Agen ont subi un nouveau gros revers à Bayonne (48-20), en match en retard de la 15e journée de Top 14. Une déculottée dont ne se remet pas le technicien agenais. "Le score reflète la déception. Les joueurs n’ont pas été à la hauteur, non. Qu’est-ce qu’on a comme objectif aujourd’hui ? Se maintenir ? Se qualifier ? Le seul objectif, c’est d’aller chercher des victoires."

" On va se donner les moyens de gagner le Tournoi "

Lucide, l'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert sait que la défaite à Twickenham n'est pas rédhibitoire pour la suite. La France peut encore gagner le Tournoi en battant le Pays de Galles et l'Écosse. Il y revient dans Midi-Olympique : "Hier, on a perdu une bataille mais on n’a pas perdu la guerre, comme on dit. On a pris un point à Twickenham, chose qui n’est pas donnée à tout le monde non plus. On a l’opportunité de gagner le Tournoi donc on va se donner les moyens de le faire."

" Le sentiment qui domine chez moi est la fierté. "

Le sélectionneur de l'Irlande Andy Farrell livre son ressenti après la victoire du XV du Trèfle en Écosse dimanche (24-27). Un succès prestigieux pour lui, qui est fier de son équipe. "Quand les choses ne tournaient pas en notre faveur à la fin du match, quand on pouvait aussi bien gagner que perdre (...) défendre notre ligne comme on l'a fait, phase après phase, les repousser pour se relever immédiatement pour les voir finalement inscrire ces sept points pour égaliser, ça aurait achevé pas mal d'équipes mentalement."

" Je savais à quelle sauce je serais mangé "

Lors d'un long entretien accordé à Midi-Olympique, Paul Goze est revenu sur son mandat à la tête de la Ligue. Il confie aussi avoir souffert de certaines critiques. "La présidence de la Ligue est prenante, passionnante et souvent compliquée : il n’y a pas un jour sans que ne se présente un problème nouveau. Les critiques ? Ça ne fait jamais plaisir… Surtout lorsqu’elles sont injustes… Mais je savais à quoi je m’exposais lorsque j’ai pris le poste en 2012. Je savais à quelle sauce je serais mangé."