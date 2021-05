“On se rend compte que, ça y est, on l’a fait"... Le top des déclas du week-end

" On se rend compte que, ça y est, on l’a fait "

Qui de mieux qu'Antoine Dupont pour exprimer le ressenti de la génération dorée toulousaine, qui a remporté le titre européen contre La Rochelle ce samedi (22-17). Le demi de mêlée raconte la fin de match. "le premier réflexe a été de regarder que le temps était bien fini, car j’ai eu des antécédents avec ça (rires). Après, c’est une explosion de joie. Cyssou (Baille, NDLR) me saute dessus et on se rend compte que, ça y est, on l’a fait. On était ensemble à Lannemezan. C’était il y a quinze ans. Lui jouait avec mon frère et moi, j’étais plus jeune. On n’aurait pas mis une pièce sur le fait de se retrouver là. C’était notre rêve étant gamins, alors le réaliser ensemble, c’était magique. C’est un sentiment assez dur à décrire mais la jouissance est incommensurable."

" J'espère qu'il y aura un titre à la fin de la saison, pour Botia. Il le mérite "

L'ancien rochelais Gabriel Lacroix a confié ses sentiments après la finale de Coupe d'Europe, perdue par les Jaune et noir. L'ailier revient sur le carton rouge infligé à Botia et prédit que La Rochelle remportera le Bouclier de Brennus. "Le pauvre…Là, je pense que c'est un trop plein d'engagement et de "bonne volonté". La faute y est, le carton est logique mais je suis sûr que ça part d'un "bon sentiment". Il est plus fort que tout le monde et, quand il appuie un plaquage, ça se voit plus que quand moi j'appuie un plaquage (rires). J'espère qu'il y aura un titre à la fin de la saison, pour lui. Il le mérite. [...] Les Rochelais vont se remettre à 200% là-dedans. Moi, je les vois bien soulever le bouclier à la fin de la saison."

" Je sais qu’on peut aller au bout "

Biarritz s'est imposé en barrage de Pro D2 face à Grenoble et ira à Vannes jouer une place pour la finale de Pro D2. Le capitaine biarrot Steffon Armitage assure que son équipe peut gagner le titre et remonter en Top 14. "Avec les joueurs que j’ai à mes côtés, je sais qu’on peut aller au bout. Je n’avais aucun doute sur notre capacité à s’en sortir. Aujourd’hui, tout le monde voulait tout donner pour chacun. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, nous serons encore meilleurs."

" Je me dis, quelque part, que la personne qui était là avant moi à la tête du club avait quand même une énergie incroyable "

Tout juste auréolé d'un nouveau titre européen, l'entraîneur toulousain Ugo Mola a eu une pensée pour Guy Novès, à qui iil a succèdé à la tête du club. "Je me rends compte de ce que c’est de gagner à ce niveau-là et je ne le pensais pas aussi dur. Je me dis, quelque part, que mon prédécesseur, en tout cas la personne qui était là avant moi à la tête du club, avait quand même une énergie incroyable pour être auréolée de tant de titres en Coupe d’Europe et en championnat. Il faut une énergie de fou pour continuer à ce rythme-là."

" Ne pas faire l'année de trop" "

Après 8 saisons passées à Rouen, l'entraineur des Normands Richard Hill a annoncé qu'il quittait le club. Une décision qu'il explique par son souhait de "ne pas faire l'année de trop" et de se rapprocher de sa famille, car à cause du Covid, il n'a "toujours pas vu [son] petit fils né il y a quelques mois déjà". Le technicien a confié : "En Nationale ou en F1, je suis plutôt un bâtisseur, j'ai déjà des sollicitations dans le Sud-ouest notamment, je me laisse un peu de temps"