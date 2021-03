"On doit être plus précis dans ces zones-là"... Le Top des déclas

" On doit être plus précis dans ces zones-là "

Le troisième ligne aile du LOU Rugby, Dylan Cretin, s'est montré satisfait de cette victoire à Bayonne, tout en précisant qu'il faudrait s'améliorer dans les zones de marque : "On n’a pas pu se relâcher de la première à la quatre-vingtième sur ce match-là. Nous avons senti qu’on contrôlait ce qu’on faisait et qu’on arrivait à faire notre jeu, mais on doit être plus précis dans ces zones-là si on veut prendre le large au score. C’est clair que c’est un point à améliorer."

" On a fait l'opposé de ce qu'on a dit "

Lors d'un match où les joueurs de Montauban, en supériorité numérique dès la 8e minute de jeu après le carton rouge pour l'ouvreur de Béziers Romain Uruty, menés de onze points à la mi-temps, le match s'est complètement retourné dans la seconde. L'entraîneur Montalbanais a exprimé son incompréhension après cette défaite : "C'est inadmissible, on fait une 2e mi-temps en dessous de tout, avec aucun redémarrage. En étant en supériorité numérique à 24-13, on doit être capable de réaccélérer et de tuer le match. On a fait l'opposé de ce qu'on a dit à la mi-temps, contrairement à ce qu'on fait d'habitude et ce soir, on s'est fait punir."

" J’ai trouvé très facile de nous infliger ces essais de pénalité "

Brive a été beaucoup pénalisé ce week-end face au Stade toulousain, leur coutant plusieurs essais et un score final sévère par rapport à leur prestation. Jeremy Davidson, le coach du CAB est revenu sur l'arbitrage, bien dur sur cette rencontre : "J’ai trouvé très facile de nous infliger ces essais de pénalité qui les ont mis devant au score. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Il va falloir peaufiner la défense pour être meilleur en fin de match. Quand on prend 3 cartons jaunes contre Toulouse cela rend la tâche très difficile."

" J'ai tenté d'apporter de l'avancée facilement à mes avants "

De retour avec le RCT ce samedi, Baptiste Serin a réalisé une grande prestation face au Racing 92, à Mayol. L'international français est revenu sur ses pénalités jouées rapidement lors du match : "J'ai tenté d'apporter de l'avancée facilement à mes avants, et de les mettre dans la bonne direction. C'était quelque chose que je souhaitais faire ce soir. Pour la petite histoire, j'ai eu mes parents (avant le match) et je leur ai dit : "ils ne le savent pas, mais la première pénalité je vais la jouer vite. Nous avions besoin d'aller dans le bon sens, de jouer rapidement. On avait un pack jeune, avec plutôt des joueurs de ballons, et il fallait trouver de l'avancée "facilement", pour que nos avants puissent ensuite en générer autour des passes, des duels."

" On s’est un petit peu endormi "

Auteur du seul essai castrais face au Stade rochelais à Jean-Dauger, l'arrière français Julien Dumora revient sur ce match gagné à la maison qui avait très bien débuté puis qui aurait pu mal se finir après une moins bonne deuxième période : "On fait une bonne première mi-temps. On mène 22-3, on est très bien défensivement. Mais après en deuxième mi-temps on s’est un petit peu endormi et on les a laissé joué. Au final on se fait peur sur la fin alors qu’on avait le match en main."