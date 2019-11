Ollivon cinq ans de plus à Toulon, Dupont absent contre Clermont.. Voici les 5 infos de ce mercredi

Du beau monde pour la Nuit du Rugby

Le 25 novembre prochain, la 16e édition de la Nuit du Rugby aura lieu du côté de l’Olympia. Pour l’occasion, de nombreuses personnalités seront présentes afin d’assister à la récompense des différents lauréats. Celui du meilleur joueur du Top 14 opposera notamment Cheslin Kolbe, Damian Penaud et Antoine Dupont.

Retrouvez l’ensemble des nommés ici.

26 entraîneurs candidats pour les All Blacks

Qui sera le prochain sélectionneur des All Blacks ? Pas moins de 26 techniciens ont d’ores et déjà candidaté pour obtenir ce poste honorifique. Évidemment, le temps sera pris afin de trouver la bonne pioche mais le but est bien de remettre les Blacks tout en haut de l’affiche et le plus vite possible.

Charles Ollivon cinq ans de plus sur la Rade

Selon les informations de Midi Olympique, le troisième ligne international rempile au RCT pour une durée de cinq. Ce mercredi, l'international français, auteur d'un beau Mondial, était courtisé par de grands clubs mais a choisi de rester sur la Rade. Charles Ollivon est dans la short-list pour devenir le futur capitaine du XV de France après le départ de Guilhem Guirado.

Dupont au repos pour le choc ST-ASM

C'est une absence de poids pour le Stade Toulousain. Le demi de mêlée Antoine Dupont est laissé au repos pour le choc contre l'ASM Clermont Auvergne de ce samedi. "Une semaine de repos supplémentaire" pour l'ancien du Castres Olympique qui ressent "des petites douleurs au dos" a indiqué le champion de France en titre.

Mtawarira annonce sa retraite internationale

S'en aller sur un titre de champion du monde, beaucoup aimeraient pareil départ. Le pilier sud-africain Tendai Mtawarira a annoncé qu'il prenant sa retraite internationale. Plus connu sous le nom de "The Beast", Mtawarira c'est le troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'Afrique du Sud (117 selections). "C'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint, qui n'a jamais rechigné au travail et a fait simplement son travail dans la plus totale modestie" a déclaré le président de la fédération sud-africaine Mark Alexander.