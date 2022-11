Fin de l'aventure entre Montpellier et Olivier Azam. L'entraîneur des avants du MHR cesse sa collaboration avec le club héraultais dès ce mardi 1er novembre. Les deux parties se quittent d'un commun accord annoncent le MHR sur son site internet. Olivier Azam quitte Montpellier deux ans jour pour jour après son arrivée. Le club héraultais écrit que l'une des raisons liées au départ d'Olivier Azam serait liée à un "souhait de rapprochement familial" en Angleterre, où il a passé dix saisons à Gloucester.

Le président du Racing 92, Jack Lorenzetti, est revenu sur le recrutement du club francilien pour RMC Sport. S'il évoque l'arrivée de Josua Tuisova et les rumeurs autour de Damian Penaud et Matthieu Jalibert, il parle aussi des possibles fins de carrière de deux de ses joueurs : Bernard le Roux et Wenceslas Lauret. Actuellement absent pour de longs mois après avoir de nouveau subi une commotion cérébrale, Le Roux, qui faisait pourtant partie des joueurs cadres du début de mandat de Fabien Glathié en équipe de France, pourrait donc voir ces multiples chocs avoir raison de lui. Quant à Lauret, ce ne serait pas à cause d'un problème de santé mais en raison d'un nouvel objectif professionnel

Le deuxième ligne All Blacks est suspendu deux semaines à la suite de son carton rouge reçu contre le Japon samedi dernier. Le joueur manquera donc les rencontres contre le pays de Galles et l'Écosse. Il aurait pu être forfait également pour le choc contre l'Angleterre le 19 novembre, mais le joueur a accepté de participer au programme, Head Contact Process, qui sont des ateliers pour étudier les techniques de plaquages, pour réduire sa suspension, initialement prévu à six semaines. Il sera donc bien présent pour défier le XV de la Rose.

L'actuel sixième de Pro D2 va devoir se passer des services d'un de ses joueurs clé pendant plusieurs mois. Le club breton a communiqué que son ailier de vingt-trois ans, Matthys Gratien souffre de plusieurs fractures de l'orbite qui l'obligent à déclarer forfait.

Nouveaux renforts dans l'escouade des Barbarians. Brice Dulin et Tawera Kerr-Barlow ont été sélectionnés pour affronter les All Blacks XV, une équipe de développement néo-zélandaise, le 13 novembre. Les Rochelais seront également accompagnés par Rhys Webb et Aaron Wainwright.