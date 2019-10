Tout d’abord, en tant que parrain de l’association "Garazi en rose", il s’est totalement investi dans l’organisation de la journée de lutte contre le cancer du sein, une cause qui lui tient particulièrement à cœur. 1500 dames, un record et le maximum autorisé, ont participé aux 10 kilomètres de course à pied et à la marche pour un parcours plus tranquille.

Dans la foulée, toujours en tant que parrain d’une autre association "Au cœur des jumeaux", il a remis, avec Michel Campistron, le président de l’association, un défibrillateur aux féminines de l’équipe de rugby Nafarroa.

Gestes appréciés au Pays Basque.