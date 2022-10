Occitanie : la grande soirée à Toulouse

Sous l’égide Sud de France, qui fait la part belle à nos territoires et nos producteurs, en présence de la coupe du monde de rugby qui gagnera Toulouse dans la journée, l’ensemble des clubs de Top 14 et de Pro D2 mais également tous les nombreux représentants des clubs amateurs seront présents, afin de célébrer les grandes heures du rugby et du XV de France à Toulouse. Toutes les délégations seront représentées, à commencer par le champion montpelliérain attendu avec le Brennus dans sa ville fétiche avec sa cohorte d’internationaux, les Bouthier, Vincent, Rattez, Willemse, Haouas…

Tous les clubs honorés avec des grands films !

Le Stade toulousain qui jouera à domicile cette fois-ci, sera à la tête de la plus forte tribu avec en première ligne Romain Ntamack, ambassadeur d’Occitanie Sud de France, mais également Antoine Dupont, le capitaine du XV de France qui mènera les Bleus toulousains…La première région de la France du rugby entend faire valoir à la fois son rôle essentiel au soutien de France 2023 depuis le début de l’obtention de la Coupe du monde, mais également ce rôle moteur auprès des acteurs économiques et filières gastronomiques qui espèrent réaliser une vraie plus-value à l’accueil des centaines de milliers de spectateurs, pour la plupart étrangers qui vont sillonner l’Occitanie. Car faut-il se souvenir qu’outre Toulouse, qui accueillera cinq matchs, deux autres camps de base, Montpellier et Perpignan, seront particulièrement mis à l’honneur.

Plus de 40 joueurs, 20 internationaux, les stars des Bleus vont se presser tout au long d’une soirée appelée à faire date avec la diffusion de quatre films qui feront la part belle aux plus beaux titres et belles histoires de nos plus grands clubs : les Carmaux, Montauban, Tarbes, Béziers et bien sûr Narbonne et Perpignan qui seront particulièrement en vue avec des images incroyables et jamais vues pour Castres, ce petit très grand club d’Occitanie. Bref, il y aura du beau monde, des surprises et tout ce qui compte en Ovalie, rassemblés autour des Bleus de France à Toulouse, comme un premier avant-goût…

Inscriptions en cliquant ici (attention, places limitées !)

Par Philippe OUSTRIC