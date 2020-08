Novès sur la liste Occitanie de Grill, les Waratahs enchaînent... Les 5 infos de ce vendredi ☕

Novès sur la liste Occitanie de Florian Grill

En marge des élections fédérales dont la campagne est lancée dans les deux camps de Bernard Laporte et Florian Grill, les futures élections des Ligues régionales se préparent. Dans le camp Grill, c’est Joël Castany, 23e homme de la liste Grill, président du club amateur de Leucate, qui brigue la présidence de la très influente Ligue Occitanie, actuellement administrée par Alain Doucet, également du comité directeur de la FFR et soutien du camp Laporte. Sur cette liste régionale, un nom connu, sympathisant de poids pour le camp Grill, a fait son apparition, celui de Guy Novès, l’ancien manager du Stade toulousain, ancien sélectionneur du XV de France.

Un cas positif à Northampton

Alors qu’un cas positif au covid-19 a été révélé au sein du club de Northampton lors des derniers tests effectués il y a quelques jours, les autorités ont mis en garde sur le respect de toutes les mesures barrières en rappelant le danger d’un scénario comme celui que vit actuellement le Stade français. Sur les terrains de Premiership ce week-end, crise sanitaire oblige, les joueurs seront tenus de faire preuve du plus strict flegme british. Distanciation oblige, toutes les célébrations trop « démonstratives » seront interdites. Ainsi les joueurs ne pourront célébrer leurs essais qu’avec une distance minimum de deux mètres entre eux. Ils ne pourront pas se serrer la main, se taper dans les mains ou s’embrasser. Les échanges de matériel seront interdits, le toss se fera à l’extérieur et non plus dans le couloir. Lors des waterbreaks, chaque joueur devra avoir sa propre bouteille nominative. Les clubs et les joueurs on également été sensibilisés sur tous les écarts de langage qui seront extrêmement exposés à la télévision et dans des stades clos. Enfin, une deuxième série de tests a été effectué dont les résultats sont attendus ce vendredi avant que ne commencent les rencontres.

Les Waratahs sans trembler contre la Force (28-8)

Les Waratahs ont confirmé leur écrasante victoire de la semaine dernière contre les Reds (45-12) en s'imposant ce vendredi contre la Western Force (28-8). Avec ce succès, les joueurs de Sydney confirment leur bonne forme. La Force de son côté, pour son retour en Super Rugby, est toujours en quête d'un premier succès...

La Coupe d'Europe et les matchs internationaux de nouveau menacés

Le Royaume-Uni imposera dès samedi une quatorzaine aux voyageurs venant de France a annoncé ce jeudi soir le ministre britannique des transports, Grant Shapps. Les matchs de Coupes d'Europe et internationaux de l'automne sont donc menacés...

Deux joueurs du Stade Niçois testés positifs

Deux joueurs du Stade Niçois ont été testés positifs à la Covid-19 comme annoncé par un communiqué du club. Ce dernier avait décidé de faire tester toutes ses équipes, son staff et ses joueurs après l'annonce de cas positifs chez les joueurs du Stade Français, qui revenaient d'un stage en terre niçoise. Le match amical face à Hyères, prévu jeudi soir, a alors été annulé.