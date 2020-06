Nouvelle compétition pour le XV de France, 2 sur 2 pour les Crusaders... Les 5 infos de ce dimanche

XV de France : une compétition et six matchs en novembre

Le XV de France devrait disputer dans le cadre de la fenêtre internationale qui va être votée par le conseil de World Rugby ce mardi, une compétition officielle avec les 6 Nations du Tournoi, plus le Japon et les Fidjis, répartis en deux poules de quatre. Selon le calendrier préétabli, les Bleus disputeraient un premier match dit de préparation le 24 octobre vraisemblablement en France contre l’Ecosse ou peut-être le pays de Galles. Le weekend suivant, au Stade de France, ils affronteront l’Irlande pour leur dernier match du Tournoi 2020, celui reporté pour cause de crise du Covid 19. Le groupe France bénéficierait ensuite d’un weekend off (7 et 8 novembre), avant de se lancer dans une compétition montée pour combler le vide laissé par la non venue des Nations du Sud en Europe.

6 Nations 2019 - Grégory Alldritt (France) contre l'IrlandeIcon Sport

Les présidents du Top 14 favorables à une extension de la fenêtre internationale

Les présidents du Top 14 ont voté à l'unanimité pour étendre la fenêtre internationale de l'automne à cinq semaines, contre trois habituellement, permettant aux Bleus de disputer deux matches de plus. Le XV de France, qui doit affronter la Géorgie, l'Australie puis l'Afrique du Sud entre le 7 et le 21 novembre, disposerait ainsi de deux dates supplémentaires. La Fédération française de rugby (FFR), de son côté, en souhaite six et refuse de valider le calendrier du Top 14 2020-2021, actuellement à l'étude, tant que sa proposition n'a pas été acceptée, privant ainsi les clubs de leurs opérations commerciales (abonnements, ventes de billets, packages spéciaux...).

Les Crusaders battent les Chiefs et restent invaincus

Dans cette opposition comptant pour la troisième journée du Super Rugby Aotearoa, les Crusaders se sont imposés à Christchurch face aux Chiefs (18-13), grâce notamment à un doublé de leur jeune arrière Will Jordan. Exempts lors de la première journée, les coéquipiers de Richie Mo'unga sont ainsi invaincus au même titre que les Blues, qu ont disposé des Highlanders ce samedi.

Stade français : un préparateur physique s’en va

Après deux saisons au sein du staff technique du Stade français, le préparateur physique André Volsteedt a décidé de quitter le club de la capitale. Le Sud-africain était arrivé dans les bagages de l’ancien sélectionneur des Springboks Heineke Meyer. Finalement, André Volstaeedt ne prolongera donc pas son aventure parisienne. Apprécié des joueurs stadistes, il devrait rentrer en Afrique du Sud dans les prochaines jours. Après le départ de ce dernier, Stephan Du Toit, préparateur physique également, restera le seul membre sud-africain du staff.

Un international philippin signe en Fédérale 1

L’arrière ou ailier Patrice Olivier (30 ans, 1,91 m, 95 kg) s’est engagé avec le club de Marcq-en-Barœul promu en Fédérale 1. Formé à Béziers, ce français, au parcours atypique, a évolué durant sept au Japon et est devenu...international philippin. Toutefois, son envie de rentrer au pays a été plus forte. "Le rugby français me manquait, dit-il. Son authenticité également". Son expérience sera sans doute précieuse pour le club nordiste qui évoluera pour la première fois dans l'élite du rugby amateur.