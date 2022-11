Nouvel épisode gourmand du XV des producteurs avec Clamy-Edroux, pilier de Rouen

Non loin de Rouen du côté d'Heurteauville, Christian Califano et Jérémy Clamy-Edroux sont allés à la rencontre d'Adrien Rose, producteur de jus de fruits et Michel Vareilles, propriétaire du magasin Intermarché de Rouen qui commercialise ses produits. Le temps d'une journée le producteur local présente son domaine tout en expliquant le cheminement de la cueillette à la transformation des pommes en jus. Au total Adrien Rose produit 14 gammes de jus de fruits tous à base de pommes ou de poires...

Découvrez un extrait de ce dixième épisode !