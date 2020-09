Nouveau partenariat pour Provale, West absent, Aldigé enregistré... Les 5 infos de ce mardi

Pas de dérogation mais un espoir pour les All Blacks

Le Rugby Championship se terminera le 14 décembre et aura lieu en Australie. Un calendrier qui n'arrange pas les All Blacks puisqu'avec une quarantaine imposée en Nouvelle-Zélande, il ne pourront pas passer Noël en famille. ls espéraient pouvoir compter sur un geste du gouvernement pour adoucir le protocole. La premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a coupé court à cette éventualité ce lundi : "Il y a d’autres personnes qui ne voudront pas être en quarantaine à Noël mais c’est la réalité de notre protocole. Les All Blacks attendent de nous qu’on les traite comme on traite les autres personnes."

Cela signifie qu’il n’y aura aucune négociation possible pour l’équipe néo-zélandaise. Cependant, il n’est pas encore certain que les Blacks ne puissent pas passer Noël en famille. La chef de l'état a entretenu l’espoir de l'assouplissement des règles pour certains voyages entre la Nouvelle-Zélande et les états australiens qui seraient peu touchés par l’épidémie d’ici la fin de l’année. Le Rugby Championship se jouera dans les états du New South Wales et du Queensland, loin du foyer de l’épidémie qui se situe dans l’état de Victoria.

La Rochelle : West absent six semaines ?

L'ouvreur néo-zélandais Ihaia West (28 ans) s'est blessé à une main jeudi dernier lors de l'entraînement, comme le révélait Sud Ouest. Selon nos informations, West souffre d'une fracture à un doigt et son absence est estimée à six semaines.

Top 14 - Ihaia West devant Kévin Gourdon (La Rochelle)

Aldigé piégé par un enregistrement ?

Un enregistrement d'une conversation privée, et semble-t-il assez ardente, de Jean-Baptiste Aldigé avec trois supporters du BOPB circulerait en ce moment sur la Cote basque. Selon nos confrères de France Bleu Pays Basque, le président du club basque aurait récemment porté plainte contre X au commissariat de la ville pour "diffusion d'enregistrement ou d'image qui porte atteinte à l’intégrité d'une personne". Au vrai, le plus jeune des présidents de clubs du rugby professionnel se demande bien comment une conversation de plus quatre heures, que le président du BOPB qualifie aujourd'hui de "conversation de café du commerce", avec trois supporters du BOPB, survenue le 15 septembre dernier, a pu être enregistrée puis communiquée à des médias locaux.

Pro D2 - Jean-Baptiste Aldigé (Biarritz)

Contacté par nos soins, le président du Biarritz olympique a simplement confié que l'"on cherchait à attaquer son image. En m'attaquant, dit-il, des personnes qui veulent voir disparaître le Biarritz olympique attaquent le club. Le BOPB a été sauvé il y a trois ans et le club évolue. Plus le club évolue, plus les personnes qui veulent voir disparaître le BOPB attaquent le club". A-t-il raison ? Tort ? L'affaire de l'enregistrement pirate pourrait en tout cas connaître très prochainement une suite...

Nouveau partenariat avec NEOMA Business School pour Provale

NEOMA Buisness School et Provale, le syndicat des joueurs de rugby professionnels, ont signé un partenariat en faveur de la reconversion des rugbymen. Le président de Provalen Robin Tchale-Watchou, déclare à ce sujet : "Notre mission étant d’accompagner les joueuses et joueurs dans leurs enjeux professionnels liés à la phase d’après-carrière, il était indispensable pour nous de choisir un organisme de formation à la fois solide et de premier rang, ainsi qu’un cursus reconnu sur le marché professionnel. Dans ce sens, NEOMA Business School et son expertise en immobilier répondaient parfaitement à l’ensemble de ces critères."

Aled Brew arrive aux Scarlets

L'ailier Aled Brew vient de signer un contrat aux Scarlets. Il s'est engagé avec le club gallois en tant que joker médical de Tomi Lewis, absent de long mois à cause d'une opération du genou, et de Johnny McNicholl, absent huit semaines en raison d'une blessure à la cheville. A 34 ans, Brew va apporter l'expérience de ses 9 sélections avec le XV du Poireau.