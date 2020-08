Nouveau cas à Lyon, pas de match entre Grenoble et Oyonnax cette semaine... Les 5 infos de ce lundi

Nouveau cas de Coronavirus à Lyon

Décidément, le LOU n'arrive pas à se dépêtrer du Coronavirus. Il y a quelques semaines des joueurs avaient déjà été testés positifs. Aujourd'hui, un nouveau joueur est à l'isolement pour la même raison. Il aurait senti des symptômes après la rencontre contre le Racing. Le match contre Clermont est menacé. L'identité de la personne n'a pas été révélée...

La rencontre entre Grenoble et Oyonnax annulée

Par simple précaution, le match entre le FC Grenoble et Oyonnax a été suspendu en raison de la pandémie du Coronavirus. Il n'y aura donc pas de rencontre au stade des Alpes qui devait se tenir ce jeudi soir à 19 h 30. La date du prochain rendez-vous n'a pas encore été donnée.

5 000 personnes à Brive pour le match face au Racing

Ce match sera un test avant le début du Top 14. Aucune dérogation pour cette rencontre, le match entre Brive et le Racing se déroulera devant 5 000 personnes. La dérogation demandée par la direction du club n'a pas été accordée par la préfecture de Corrèze.

Le Puma Desio hospitalisé à cause du Coronavirus

Le troisième ligne des Jaguarès vient d'être hospitalisé à Buenos Aires après avoir ressenti tous les symptômes de la covid-19. De leur côté, les Pumas poursuivent leur entraînement.

Laporte prépare l'élection de la FFR

Dans un entretien accordé à Midi Olympique il revient sur son choix d'entrer en campagne pour un second mandat. Il revient sur son envie d'être jugé sur ses actes et non sur le reste.