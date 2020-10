"Nous avons pris avion sur avion"... Le Top des déclas du week-end

" Je n'aurais pas dû jouer ce match "

Le demi de mêlée du Racing 92 Teddy Iribaren a subi un match cauchemardesque face à Exeter. Blessé la veille au soir au niveau des adducteurs, le Basque a réalisé un piètre prestation en première mi-temps dûe à sa blessure. "J'aurais dû être assez lucide et ne pas disputer cette rencontre" même si "cette blessure n'est pas une excuse". Iribaren est d'ores et déjà forfait pour le derby face au Satde Français.

" Cette semaine, c'était facile de faire des choix dans l'équipe "

Le manager du Castres Olympique Mauricio Reggiardo été lucide après la très lourde défaite de son équipe à La Rochelle (62-3). À cause de la Covid-19, la semaine de préparation du CO a été fortement perturbée, le CO aligné même que 22 joueurs sur la feuille de match au liue de 23 habituellement. Avec le peu de joueurs disponible, la sélection a donc été plus facile. "Mardi, nous allons récupérer treize joueurs [...] J'aurais un peu plus de boulot" a déclaré le manager argentin.

" Nous avons pris avion sur avion "

L'arrière de l'aviron bayonnais Aymeric Luc avait de quoi être décu après la lourde défaite en terre lyonnaise (62-10). "Être menée 31-0 au bout de trente minutes est difficile. Nous avons pas fait ce qu'il fallait ni ce qui nous a été demandé" analysait le joueur. Il faudra vite passer à autre chose pour l'Aviron avec le déplacement à Agen.

" J'ai demandé aux mecs d'assumer qui nous étions... "

Le manager de Bristol Pat Lam était fier de ces joueurs après la victoire en finale de Challenge Cup face au RCT (32-19). Au-delà du jeu proposé, l'ancien international samoan était satisfait de l'état d'esprit. "J'ai demander aux mecs d'assumer qui nous étions, notre façon de jouer, notre culture et de montrer l'amour que nous avons les uns pour les autres". Les Bears ont obtenu le premier titre européen de leur histoire.

" J'ai reconnu mes anciens partenaires pendant vingt minutes "

Après la victoire columérine face à Soyaux-Angoulême (53-11), l'ancien joueur charentais Aldric Lescure, désormais joueur de Colomiers s'estexprimé sur la situation de son ancienne équipe qui pointe à une inquiétant quinzième place au classement. "On voit que dans la tête, ils n'y sont pas. Ca me fait de la peine parce que je connais la raison. Il faudrait que le président d'Angoulême prenne ses responsabilités sinon, ils vont droit dans le mur [...) J'espère qu'ils vont trouver des solutions rapidement".

" Vraiment, notre défense a été trop mauvaise "

Ce sont les mots du sélectionneur australien Dave Rennie après la défaite de son équipe face à la Nouvelle-Zélande lors du deuxième match de Bledisloe Cup (27-7). Les Wallabies, contrairement au match aller, ont laissé trop de munitions aux All Blacks. "Il n'y a pas de secret : nous faisons trop d'erreurs et nous plaquons trop mal" a regretté Dave Rennie.