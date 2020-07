"Nous avions tant à partager encore"... Le Top des déclas

" Nous avions tant à partager encore "

L'actualité principale de la semaine fut malheureusement celle du décès d'Éric de Cromières, président du club de Clermont. De nombreux hommages sont venus honorer la mémoire du dirigeant auvergnat, notamment celui de son homologue et ami Didier Lacroix, président du Stade toulousain qui affrontera l'ASM pour la première journée du Top 14. "Dans cette période d’incertitude, je me faisais un tel plaisir de te retrouver pour cette première rencontre de Top 14… Nous nous étions appelés dans un même élan pour se le dire à peine le calendrier connu… L’ASM et le Stade Toulousain c’est une telle histoire commune…"

" C'est les Champs-Élysées de la télé ! "

Cette affiche Clermont-Toulouse, justement, sera diffusé en prime time sur Canal +, le dimanche 6 septembre à 21h. Un créneau inhabituel sur la chaîne cryptée, mais qui deviendra coutume dès le retour de la compétition, Canal ayant perdu les droits de diffusion de la Ligue 1 de football. La voix du Top 14 Éric Bayle s'est réjoui de cette nouveauté : "Le dimanche soir à 21 heures, c’est le moment où il y a le plus de monde devant la télévision, l’horaire majeur du week-end."

Eric Bayle (Canal+)Icon Sport

" On a noué les draps et on s’est fait la malle, par le balcon. "

Dans un entretien exceptionnel à retrouver sur Midi Olympique, l'ancien ailier international Jean Gachassin est revenu sur sa carrière de rugbyman et de dirigeant, livrant au passage quelques anecdotes croustillantes. Notamment celles d'une virée nocturne avec Jo Maso et Jean Salut où, bloqués à la sortie de l'hôtel par deux vigiles, les trois compères se sont fait la malle avec les moyens du bord.

" Le Pro D2 ? S’il se présente, nous serons prêts ! "

À l'approche de la nouvelle saison, 14 clubs se préparent à inaugurer la toute nouvelle compétition Nationale, championnat intermédiaire entre la Fédérale 1 et le Pro D2. C'est le cas de Nice, troisième de sa poule au moment de l'interruption de la Fédérale et présenté comme un favori à la montée, notamment après un mercato très solide et la signature du Sud-Africain Lionel Mapoe. Une étiquette que comprend l'entraîneur des trois-quarts Martin Jagr, qui ne fait cependant pas la montée un impératif à court terme.

Lionel Mapoe (Stade français)Icon Sport

" Gagner avec des joueurs formés au club, c'est bandant "

Nommé entraîneur des trois-quarts du RCT juste avant le confinement, l'ancien parisien Julien Dupuy va connaître sa première vraie saison sur la rade. Dans Midi Olympique, il s'est exprimé sur le projet toulonnais qui l'a séduit et son enthousiasme d'entraîner des jeunes joueurs formés à Toulon. Sans filtre.