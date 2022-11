Nicolas Sanchez est Briviste. Le CAB a annoncé ce lundi matin la venue de l'ouvreur argentin jusqu'à la fin de la saison. L'ex-Parisien, qui n'a disputé qu'une seule rencontre sous le maillot rose cette saison, a donc l'occasion de se relancer en Corrèze, où Brive accuse le coup au poste d'ouvreur.

Le pilier droit de Montpellier et du XV de France Mohamed Haouas sera jugé en janvier pour des faits anciens de "violences volontaires", a indiqué lundi son avocat confirmant une information du journal L'Equipe.

Dans un communiqué paru aujourd'hui, le Conseil de Discipline du Rugby Français a annoncé avoir sanctionné Grenoble et Carcassonne. Le FCG écope d'un retrait de cinq points, dont deux avec sursis, et d'une amende. Une sanction presque similaire à celle de l'US Carcassonne, condamnée à régler une amende et à un retrait de points avec sursis.

Après la sortie très remarquée de Jessy Trémoulière dans les colonnes de L'Équipe, au cours de laquelle l'arrière auvergnate a ouvertement critiqué Thomas Darracq et son staff, la FFR a réagi. A travers un communiqué, la Fédération a annoncé avoir lancé "un travail de débriefing et d’analyse" au lendemain de la Coupe du monde pour améliorer les conditions de travail des Bleues.

Comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique le 28 octobre dernier, Siya Kolisi (31 ans, 66 sélections) et le Racing 92 sont en contact. Engagé avec les Sharks jusqu'en 2027, le capitaine des Springboks est la priorité du nouvel entraîneur des Franciliens, Stuart Lancaster. Toujours selon les informations du Midi Olympique, les deux parties auraient trouvé un arrangement.