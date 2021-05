Né pour bouger challenge : viens défier Demba Bamba !

Vous êtes un as de la mêlée ? Venez défier Demba Bamba, le pilier international du LOU, dans un concours de gainage. Suivez Rugbyrama et Midi Olympique sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant et relever le défi ! Vous publierez ensuite votre vidéo en commentaire du challenge posté sur les réseaux sociaux de rugbyrama avec les hashtag #népourbouger #défirugby. Chaque mois, la vidéo la plus partagée sera récompensée (maillots dédicacés, places de matchs, goodies…)