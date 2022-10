Ce Stade niçois a souvent trébuché en phase finale et à force de toucher du bout des doigts ce qu’il désirait un peu secrètement, le club a décidé d’opérer de grands changements pour clamer haut et fort ses ambitions. À l’intersaison, les dirigeants ont donc décidé de mettre en place un nouveau projet sur trois ans. Changement de staff, revue d’effectif, et recrutement taillé pour le haut de tableau. Seulement voilà, la mise en route prend du temps et les Niçois accumulent un sacré retard à l’allumage. Quatre défaites pour une seule victoire et un nul. Mais Steffon Armitage, recrue phare de l’intersaison ne se dit pas inquiet : "C’est vrai que le début de saison est un peu compliqué. On a de nouveaux coachs avec un nouveau plan de jeu mais cela commence à prendre. Il y a une phase d’adaptation mais il y a aussi beaucoup de joie et d’enthousiasme donc parfois on veut trop en faire. On essaye de jouer trop de ballons, on prend beaucoup trop de risque. Tout le monde a envie de donner le meilleur et pour le moment ça ne paye pas mais on progresse de matchs en matchs. Au bout d’un moment tout va s’enclencher parce que nous avons le groupe pour le faire."

À la recherche du match charnière

Bien plus que le match charnière, les hommes du tandem Vercruysse-Compan sont sans doute à la recherche du match référence. Et bien qu’ils en aient aperçu les prémices sur la pelouse du leader le week-end dernier (défaite 26-23), il n’en reste pas moins qu’il faudra assurer comptablement pour retrouver la partie haute du tableau. À commencer par la réception de Tarbes ce samedi : "Face à Tarbes, nous n’avons pas le choix, la victoire est impérative. Tarbes est une équipe qui va nous embêter mais on peut aller plus haut qu’eux et si on arrive simplement à mettre notre jeu en place cela va être un beau match. On ne sous-estime pas cette équipe, ils sont devant nous au classement mais cette fois il faut que l’on soit meilleur", explique le capitaine avant de reprendre : "L’objectif est toujours le même on veut aller en Pro D2 mais au stade où nous en sommes il faut se concentrer sur chaque match en faisant les choses dans l’ordre."

Et alors que la marge d’erreur pour viser la Pro D2 est en tain de considérablement se réduire, le match face à Tarbes sonne véritablement comme un match charnière si tant est que les Niçois en sortent victorieux. Pour résumer, il ne reste plus qu’à trouver l’équilibre entre envie et justesse dans un jeu proprement exécuté par des joueurs qui en ont les capacités tout en gommant l’indiscipline de ces derniers temps… Rien que ça !