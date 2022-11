Débarqué à l’intersaison dernière au Pays basque, en provenance de Perpignan, Killian Taofifenua (22 ans) a connu un début d’exercice compliqué au BO. Pour cause, embêté par des blessures (déchirure au quadriceps, puis accident domestique), il n’a jamais porté le maillot rouge et blanc en match officiel. Il était remplaçant lors de la première journée, mais n’était pas entré en jeu.

Selon nos informations, ces derniers jours, les dirigeants de Nice (Nationale), dont l’équipe est en délicatesse au poste de talonneur, ont contacté ceux du Biarritz olympique pour se faire prêter Killian Taofifenua pour la Côte d’Azur. Il s’agit d’une mutation dite temporaire”, qui permet au joueur de faire des allers-retours entre les deux clubs jusqu’à la fin de la saison. La première période doit durer un mois.

Le BO pourra le rappeler s’il y a de la casse au talon

Biarritz va donc poursuivre sa saison, avec au talon Bastien Soury, Thomas Sauveterre et Clément Renaud. Si dans un mois, la situation était amenée à changer pour le club basque, et qu’un de ses talonneurs venait à se blesser, le Biarritz olympique pourrait faire revenir le petit frère de Romain et Sébastien Taofifenua du côté d’Aguiléra.