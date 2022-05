Les Albigeois se sont faits très peur face au SOC ! Pourtant le SCA avait magnifiquement débuté la rencontre, menant rapidement 21-3. Mais le caractère des Savoyards a fait la différence pour inscrire quatre essais et finalement mener 27-21 à la pause ! Dans le second acte, les Tarnais sont revenus avec un peu plus d'intention pour repasser devant et finalement s'imposer 39-30. Albi deva créer l'exploit face à Massy pour retrouver la Pro D2.

Dans la Drôme, il y a également eu un bon nombre d'essais mais beaucoup moins de suspense. Valence-Romans a facilement pris la mesure de Nice, notamment grâce à un pack dominateur. Une chose est certaine, un des deux relégués de l'échelon supérieur la saison dernière restera en Nationale 1 la saison prochaine. Il n'y aura qu'un ticket pour deux entre Valence-Romans et Soyaux-Angoulême.