Les Drômois sont tombés ! Après avoir signé huit victoires pour débuter la saison, Valence-Romans a chuté ce samedi soir sur la pelouse du Stadium Municipal d'Albi. Malgré un début de rencontre compliqué, les Tarnais ont magnifiquement réagi pour prendre le dessus dans le second acte et arracher les quatre points de la victoire. Le SCA reste bien installé à la quatrième place du classement.

Pour conclure le top 6, Suresnes et Blagnac ont fait le boulot face à Tarbes et Hyères-Carqueiranne tandis que Dax et Bourg-en-Bresse ont assuré pour conserver leur place sur le podium. Les Bressans ont enfoncé Bourgoin-Jallieu en Isère. Le CSBJ est en manque de confiance et se retrouve neuvième de Nationale.

En fond de grille, plus rien ne va plus pour Nice. Les Azuréens sont une nouvelle fois tombés à la maison face à Chambéry et restent enlisés à la douzième place. Rennes et Cognac-Saint-Jean-d'Angély restent dans la zone rouge.

L'ensemble des résultats de la 9ème journée :

Bourgoin-Jallieu - Bourg-en-Bresse : 18-24

Suresnes - Tarbes : 30-25

Albi - Valence-Romans : 21-14

Nice - Chambéry : 6-12

Narbonne - Cognac-Saint-Jean-d'Angély : 50-13

Dax - Rennes : 29-3

Hyères-Carqueiranne - Blagnac : 3-12

Le programme de la 10ème journée :

Bourg-en-Bresse - Suresnes

Valence-Romans - Dax

Tarbes - Albi

Blagnac - Narbonne

Chambéry - Bourgoin-Jallieu

Union Cognac-Saint-Jean-d'Angély - Nice

Rennes - Hyères-Carqueiranne