Alors que les clubs de Nationale ont repris le chemin de l’entraînement début décembre et retrouvé les terrains cette semaine à l’occasion de matchs amicaux, on connaît le calendrier en détail de la fin de saison. On sait déjà, depuis la semaine dernière, que le championnat se disputera sur vingt journées au lieu de vingt-six et que la phase finale a été raccourcie (demi-finales et finale sur un match), que feu les journées 7 à 13 du calendrier initial ont purement et simplement été annulées et les résultats déjà connus seront conservés.

Oublié aussi l’idée d’une nouvelle formule à deux poules de sept, ce redémarrage sera assez simple. En effet, les 9 et 10 janvier est prévue une journée d’ajustement, afin de permettre à toutes les équipes en fin de saison d’avoir joué autant de fois à l’extérieur qu’à domicile.

Par ailleurs, les matchs en retard des journées 1 à 6 seront reprogrammés, dans la mesure du possible, lors de trois week-ends de repli : 27-28 février, 10-11 avril et 15-16 mai. En cas de non possibilité de jouer, les rencontres seront soumises à la péréquation fin mai. Pour l’heure, en ce qui concerne les reports, la FFR a maintenu Dax - Narbonne, Albi - Bourgoin-Jallieu, Blagnac - Aubenas-Vals et Massy - Bourg-en-Bresse sur la date de repli de février ; Bourgoin-Jallieu - Massy et Cognac-Saint-Jean-d’Angély –Albi sur celle d’avril ; et Nice - Bourgoin-Jallieu sur celle de mai.

Début des phases finales le 30 mai

Tout va donc reprendre le samedi 9 janvier à 18 heures avec un Tarbes - Narbonne au stade Maurice-Trélut. Les six autres rencontres de la journée dite d’ajustement (officiellement renommée 7e dans le calendrier) ont été placés le dimanche : Blagnac - Massy, Albi - Aubenas-Vals, Dax - Bourgoin-Jallieu, Bourg-en-Bresse - Suresnes, Cognac-Saint-Jean-d’Angély - Nice et Dijon - Chambéry. Puis la Nationale poursuivra les samedi 16 et dimanche 17 janvier, lors de la 8e journée, par la programmation de la 14e journée initiale et ainsi de suite jusqu’à la 20e : 9e journée (23-24 janvier), 10e journée (30-31 janvier), 11e journée (12-13 février), 12e journée (20-21 février), 13e journée (6-7 février), 14e journée (13-14 mars), 15e journée (27-28 mars), 16e journée (3-4 avril), 17e journée (17-18 avril), 18e journée (24-25 avril), 19e journée (8-9 mai), dernière journée (22-23 mai).

Les demi-finales auront lieu le 30 mai et la finale la semaine suivante. Pour rappel, les deux finalistes monteront en Pro D2. Pour rappel, avant la suspension de la Nationale, Nice menait, un peu à la surprise générale, la course en tête d’un classement tout de même disparate. En effet, si Suresnes (3e), Tarbes (4e) et Dijon (12e) ont déjà joué six matchs sur six, Bourgoin (3e) en disputé deux fois moins !

Classement : 1. Nice 19 pts (5 matchs) 2. Bourg-en-Bresse 19 pts (5 matchs) 3. Suresnes 19 pts (6 matchs) 4. Tarbes 15 pts (6 matchs) 5. Dax 14 pts (4 matchs) 6. Aubenas-Vals 14 pts (5 matchs) 7. Cognac-Saint-Jean-Angély 13 pts (5 matchs) 8. Bourgoin-Jallieu 12 pts (3 matchs) 9. Narbonne 12 pts (5 matchs) 10. Chambéry 12 pts (5 matchs) 11. Albi 11 pts (4 matchs) 12. Dijon 10 pts (6 matchs) 13. Massy 9 pts (4 matchs) 14. Blagnac 8 pts (5 matchs)

Le programme complet

7e journée de rattrapage (10 janvier) : Tarbes - Narbonne ; Blagnac – Massy ; Bourg-en-Bresse - Suresnes ; Albi - Aubenas-Vals ; Cognac-Saint-Jean-d’Angély - Nice ; Dijon - Chambéry ; Dax – Bourgoin-Jallieu

8e journée (17 janvier 2021) : Chambéry - Aubenas-Vals ; Massy - Tarbes ; Albi - Nice ; Dijon - Bourgoin-Jallieu ; Blagnac - Bourg-en-Bresse ; Narbonne - Dax ; Suresnes - Cognac-Saint-Jean-d’Angély

9e journée (24 janvier 2021) : Massy - Chambéry ; Nice - Tarbes ; Bourgoin-Jallieu - Albi ; Bourg-en-Bresse - Dijon ; Dax - Blagnac ; Cognac-Saint-Jean-d’Angély - Narbonne ; Suresnes - Aubenas-Vals

10e journée (31 janvier 2021) : Chambéry - Nice ; Tarbes - Bourgoin-Jallieu ; Albi - Bourg-en-Bresse ; Dijon - Dax ; Blagnac - Cognac-Saint-Jean-d’Angély ; Narbonne - Suresnes ; Aubenas-Vals - Massy

11e journée (13 février 2021) : Bourgoin-Jallieu - Chambéry ; Bourg-en-Bresse - Tarbes ; Dax - Albi ; Cognac-Saint-Jean-d’Angély - Dijon ; Suresnes - Blagnac ; Nice - Massy ; Aubenas-Vals - Narbonne

12e journée (21 février 2021) : Chambéry - Bourg-en-Bresse ; Tarbes - Dax ; Albi - Cognac-Saint-Jean-d’Angély ; Dijon - Suresnes ; Blagnac - Narbonne ; Massy - Bourgoin-Jallieu ; Nice - Aubenas-Vals

13e journée (7 mars 2021) : Dax - Chambéry ; Cognac-Saint-Jean-d’Angély - Tarbes ; Albi - Suresnes ; Narbonne - Dijon ; Bourg-en-Bresse - Massy ; Bourgoin-Jallieu - Nice ; Aubenas-Vals - Blagnac

14e journée (14 mars 2021) : Chambéry - Cognac-Saint-Jean-d’Angély ; Tarbes - Suresnes ; Albi - Narbonne ; Dijon - Blagnac ; Massy - Dax ; Nice - Bourg-en-Bresse ; Bourgoin-Jallieu - Aubenas-Vals

15e journée (28 mars 2021) : Suresnes - Chambéry ; Narbonne - Tarbes ; Blagnac - Albi ; Cognac-Saint-Jean-d’Angély - Massy ; Dax - Nice ; Bourg-en-Bresse - Bourgoin-Jallieu ; Aubenas-Vals - Dijon

16e journée (4 avril 2021) : Chambéry - Narbonne ; Tarbes - Blagnac ; Albi - Dijon ; Massy - Suresnes ; Nice - Cognac-Saint-Jean-d’Angély ; Bourgoin-Jallieu - Dax ; Bourg-en-Bresse - Aubenas-Vals

17e journée (18 avril 2021) : Blagnac - Chambéry ; Dijon - Tarbes ; Narbonne - Massy ; Suresnes - Nice ; Cognac-Saint-Jean-d’Angély - Bourgoin-Jallieu ; Dax - Bourg-en-Bresse ; Aubenas-Vals - Albi

18e journée (25 avril 2021) : Chambéry - Dijon ; Tarbes - Albi ; Massy - Blagnac ; Nice - Narbonne ; Bourgoin-Jallieu - Suresnes ; Bourg-en-Bresse - Cognac-Saint-Jean-d’Angély ; Dax - Aubenas-Vals

19e journée (9 mai 2021) : Albi - Chambéry ; Dijon - Massy ; Blagnac - Nice ; Narbonne - Bourgoin-Jallieu ; Suresnes - Bourg-en-Bresse ; Cognac-Saint-Jean-d’Angély - Dax ; Aubenas-Vals - Tarbes

20e journée (23 mai 2021) : Chambéry - Tarbes ; Massy - Albi ; Nice - Dijon ; Bourgoin-Jallieu - Blagnac ; Narbonne - Bourg-en-Bresse ; Suresnes - Dax ; Aubenas-Vals - Cognac-Saint-Jean-d’Angély