C'était le choc de Nationale entrre la 1er Massy et son dauphin Soyaux-Angoulême. Sur la pelouse de Chanzy, le SAXV a envoyé un message clair à ses concurrents dans la course à la montée. Les Angoumoisons ont fait tomber le leader Massy, après une série de 13 victoires consécutives (22-13). Ils s'affirment par la même occasion comme LE concurrent direct des Massicois, qui eux conservent leur place de leader de nationale. Les Massicois qui n'avaient plus perdu depuis le 12 septembre recevront Bourgoin-Jallieu lors de la prochaine journée pour se remettre les idées à l'endroit.

Dans l'autre choc du haut de tableau entre Albi et Nice, les Niçois ont été plus forts que leurs adversaires. Ils remportent une victoire importante en terre Tarnaise dans la course au places qualificatives (17-23). Les Albigeois n'ont fait illusion que 10 minutes avant de sombrer pour finalement s'incliner, devant un concurrent direct. Rendez-vous à Cognac pour Albi la semaine dernière, contre Soyaux-Angoulême pour Nice.

Dans le bas de tableau, les rencontres entre Tarbes et Aubenas et Bourgoin et Dijon ne se sont pas jouées. Cognac-Saint-Jean fait donc la belle opération en surprenant Blagnac sur sa pelouse (17-22).

Tous les résultats du week-end:

Valence-Romans - Dax: 34-5

Albi - Nice: 17-23

Blagnac - Cognac: 17-22

Bourgoin-Jallieu - Dijon: Remis

Soyaux-Angoulême - Massy: 22-13

Suresnes - Chambéry: 14-26

Tarbes - Aubenas-Vals: Remis