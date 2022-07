Mercredi soir avait lieu un énième conseil d’administration pour statuer sur l’avenir du club Orange et Noir. Un énième ? Oui, car des conseils d’administration il y en a eu beaucoup au cours de ces derniers mois. Mais voilà, celui-ci "avait de la gueule" comme on dit, tant dans l’organisation que dans les propositions. Xavier Marco a présenté un plan concret pour la saison prochaine en commençant par acter les démissions de Philippe Campos, Marc Delpoux, Jean Ormières et Jacques Bascou (qui étaient jusqu’ici à la tête du RCN) avant de proposer officiellement sa candidature au poste de président. Une proposition qui a été accepté par le conseil d’administration. Pour rappel, à la fin du mois d’avril, l’ensemble des présidents avaient émis le souhait de "passer la main". Aucun repreneur ne s’étant présenté, c’est donc Xavier Marco (qui faisait déjà partie du projet depuis la reprise du club en 2019) qui a décidé de sortir de l’ombre pour reprendre les rênes.

Le déclenchement d’une assemblée générale en urgence a donc été demandé pour acter le nom de Xavier Marco en tant que président du club Orange et Noir ainsi que celui de Pierre Lavigne (ancien avocat et passionné du club) en tant que vice-président directeur général.

"Je ne veux pas perdre de temps. Il faut une organisation précise avec un organigramme concret et des réunions régulières pour faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Je souhaite également travailler avec les institutions. Nous n’avons pas de mécène mais pour l’heure, l’objectif sera de relancer l’économie avec des petits partenariats ici et là. J’ai pris le bateau en marche et je souhaite faire confiance aux personnes déjà en place comme Julien Seron et Sébastien Buada pour créer une passerelle plus forte entre les espoirs et les joueurs professionnels et réussir à créer une belle équipe. Je veux fédérer et revoir tout le monde avec le sourire. Je souhaite créer un projet sur le long terme, sur plusieurs années, cinq, six ans et arrêter tous ces changements à la tête du club", assurait Xavier Marco. Une chose est sûre, la nouvelle ère du Racing Club narbonnais est en marche.

Le Racing Club narbonnais se reconstruit après une relégation douloureuse. Photo Stéphanie BiscayeMidi Olympique

Un projet sportif qui s’affine

Si le nerf de la guerre est en grande partie l’argent, Xavier Marco ne perd pas de vue le projet sportif qu’il souhaite mener à bien, car si le club a semblé prendre du retard, paralysé par les nombreuses incertitudes, aujourd’hui le RCN sera en capacité d’aligner une équipe compétitive à l’aube de la reprise du championnat (le 4 septembre). Comme évoqué dans ces mêmes colonnes, cinq nouvelles recrues ont fait leur arrivée et ne devraient tarder à être rejoint par un ouvreur (et buteur), un arrière ainsi qu’un deuxième ligne. "Nous pouvons encore étoffer le recrutement avec sept à neuf joueurs au vu du budget", expliquait Xavier Marco. Plusieurs noms sont d’ailleurs sur les tablettes du "futur président" et de Julien Seron (entraîneur principal) qui devraient faire leurs choix d’ici ces prochains jours.