Quand on parle de palmarès on aura souvent tendance à chercher le joueur le plus capé de l’histoire ou l’équipe qui a glané le plus de titres mais dans ce sport il y a des hommes sans qui même les meilleurs joueurs n’en seraient sans doute pas là où ils en sont aujourd’hui : l'entraîneur. Et si l’on cite souvent les Guy Novès, Raoul Barrière ou encore Jacques Fouroux pour ne citer qu’eux, il y a en d’autres qui évoluent dans l’ombre de l’élite mais qui génèrent pourtant tout autant de réussite.

Si l’on prend un peu de recul sur le monde ovale, Patrick Pézery, actuel entraîneur de Hyères-Carqueiranne qui évoluera en Nationale la saison prochaine a un sacré palmarès à son actif. L’originaire de Toulon qui a débuté sa carrière d’entraîneur il y a de cela un paquet d’années avec le petit club du Pradet, a fait un "carton" partout où il est passé ! Pour résumer, il a d’abord assuré le maintien en Fédérale 2 du club où il a fait ses premiers pas avant de qualifier l’US Seynoise en phase finale de Fédérale 1 et de devenir champion de France avec Hyères. Par la suite, Patrick Pèzery se retrouve à Aix en Provence où il reste quatre saisons et participe à la montée du club en Pro D2 mais aussi et surtout à son maintien. Les deux années qui suivent, c’est encore un gros défi qui l’attend à Narbonne, défi une nouvelle fois relevé avec la montée du club historique en Pro D2. Enfin c’est son retour aux sources avec Hyères qui sera un succès avec la récente montée du club en Nationale alors qu’il visait initialement l’échelon d’en dessous (Nationale 2).

Un nombre de succès sans doute acquis grâce à la passion d’un entraîneur structuré qui ne laisse que peu de place à l’imprévu : "Je suis venu à l’entraînement naturellement parce que c’est vrai que cela m’a toujours passionné. J’ai toujours été intéressé par ça et quand mes fils se sont mis au rugby j’ai eu un regard un peu plus critique sur ce sport et je me suis interrogé sur la façon d’améliorer l’entraînement et d’apporter quelque chose de différent", assure le Toulonnais. La passion est une chose mais si cela suffisait ça serait bien trop facile... Alors quelles sont les clés du succès de Patrick Pézery ?

Trouver le juste milieu en s’inspirant des meilleurs

"Le plus important dans la façon d’entraîner c’est de trouver un équilibre entre la technique et le discours. Il faut toujours trouver le juste milieu", lance Patrick Pézery et pour cela quoi de mieux que de s’inspirer des meilleurs ? Depuis une dizaine d’années, l’ancien troisième ligne se confronte à ce qu’il se fait de mieux sur la planète rugby : "Je me confronte à des entraîneurs bien meilleurs que moi, comme Didier Retière, Pierre Mignoni, Laurent Sempéré, ce sont des gens avec qui je travaille souvent sur les méthodes d’entraînement ce qui m’oblige à être meilleur en me confrontant à des pointures du rugby. Je me suis inspiré de ces personnes et en même temps cela m’a permis de valider ou pas certaine de mes compétences".

Outre l’aspect plus technique du métier, cet amoureux de la conquête qui a élargi sa palette au fil des années ne peux imaginer le rugby sans cette dose d’affection qui fait d’un groupe bien plus qu’une équipe de rugby : "S’il y a quelque chose à laquelle je tiens vraiment dans ma façon d’entraîner, c’est l’affect que je peux mettre dans tout ce que je fais. Je reste persuadé que le rugby est une histoire d’homme et qu’il faut qu’il y ait de l’échange et du partage, sans ça on ne peut pas demander à ces mecs d’aller se cabosser sur un terrain. Quand j’entraîne j’y mets tout ce que j’ai".

Et si Patrick Pézery donnera tout avec cette équipe de Hyères pour figurer au mieux en Nationale la saison prochaine, il n’en reste pas moins que l’entraîneur rêve du plus haut niveau. Avec un peu d’hésitation sans doute par pudeur il avoue : "Oui il y a un club qui me fait rêver mais c’est même plus que ça, c’est un club qui est ancré en moi, le Rugby Club toulonnais. Il y a eu des contacts qui se sont fait en Top 14 mais à ce jour rien ne s’est concrétisé mais entrainer en Top 14 c’est mon désir le plus cher. Je considère que j’ai entraîné tous les niveaux et il ne me manque que celui-là et avec les années de travail qu’il y a derrière, c’est vrai que le Top 14 est la dernière case à cocher", et c’est tout le mal qu’on lui souhaite.