Alors que leur championnat se trouve à l’arrêt forcé, les 14 clubs de Nationale se sont réunis ce mardi matin afin d’échanger sur une formule de reprise du championnat. La proposition retenue ne sera officiellement validée que le 12 décembre par la FFR. Pour l’heure, deux pistes s’affrontent, dont la première émane notamment du club de Blagnac. Celle-ci plaiderait tout simplement pour un nouveau format de championnat, articulé autour de 2 poules géographiques de 7. Une formule qui aurait notamment le mérite de libérer des dates, tout en intégrant certains matchs déjà joués sous forme de péréquation. Toutefois, celle-ci ne semblait pas retenir la majorité des intentions, notamment en raison des supposées disparités de niveau entre les zones géographiques…

C’est ainsi qu’une autre solution est entrée en jeu, portée notamment par le club de Suresnes, qui permettrait de maintenir une poule unique. Pour ce faire, l’idée serait de "geler" les 7 matchs non disputés entre le 1er novembre et le 22 décembre (qui ne seraient pas rejoués et ne donneraient pas lieu à des péréquations), avant de procéder à un "rattrapage" de certains matchs reportés en fonction des possibilités offertes par les calendriers des uns et des autres, afin que chaque équipe puisse attaquer la phase retour au mois de janvier avec 6 matchs disputés au compteur. Une solution qui aurait également le mérite de maintenir 5 dates de repos jusqu’aux play-offs, et semble aujourd’hui faire l’unanimité avec 10 voix sur 14 même si certaines questions restent en suspens. On veut parler ici des dates pour les matchs reportés (qui pourraient être disputés les 10, 17 et 24 janvier, ou tout bonnement décalés lors des week-ends libres) ainsi que de l’organisation des phases finales.

Car s’il semble aujourd’hui acquis qu’il n’y aura pas de finale de Nationale (les clubs souhaitant terminer leur saison au plus tard fin mai pour mieux se préparer à une éventuelle montée en Pro D2), un débat subsiste entre les partisans de la montée directe pour les 2 premiers, ceux du maintien des barrages et ceux qui prônent des demi-finales directes… Bref, beaucoup d’interrogations encore, sur lesquelles la FFR devrait effectuer un premier retour le jeudi 26 novembre, avant de rendre sa décision officielle autour du 12 décembre.