Valence-Romans a repris sa marche en avant avec sa victoire contre Suresnes et compte sept points d'avance sur ses poursuivants que sont Bourg-en-Bresse et Dax. Bourg-en-Bresse s'est d'ailleurs emparé de la seconde place avec sa victoire contre Nice et profite de la défaite de Dax contre Albi. Blagnac cinquième à l'issue de la journée continue d'enfoncer Rennes qui n'y arrive pas en ce début de championnat.

L'ensemble des résultats de cette huitième journée :

Bourg-en-Bresse - Nice : 27-08

Tarbes - Bourgoin-Jallieu : 32-16

Valence-Romans - Suresnes : 22-09

Blagnac - Rennes : 21-03

Albi - Dax : 37-22

Chambéry - Narbonne : 30-22

Union Cognac Saint-Jean - Hyères-Carqueinanne : 25-28

Le programme de la neuvième journée :

Bourgoin-Jallieu - Bourg-en-Bresse : samedi 18h30

Suresnes - Tarbes : samedi 18h30

Albi - Valence-Romans : samedi 18h30

Nice - Chambéry : samedi 18h30

Narbonne - Union Cognac Saint-Jean : samedi 18h30

Dax - Rennes : samedi 19h00

Hyères-Carqueiranne - Blagnac : dimanche 15h00