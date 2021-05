Selon les informations de Midi Olympique, le staff albigeois a choisi un duo pour remplacer Arnaud Mela. Il s’agirait d’une paire composée de Mathieu Bonello et d’Alexandre Albouy. Les deux hommes se connaissent très bien pour avoir évolué ensemble sous les couleurs du CO et de Lavaur (Fédérale 1).