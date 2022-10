Pour comprendre ce qui attend le SCA, il suffit de jeter un petit coup d'œil au classement actuel de Nationale. À l’aube de la sixième journée de championnat, les premières places sont occupées par Valence-Romans, Bourg-en-Bresse, Dax et Bourgoin. Et bien c’est simple, ces quatre formations sont au menu des Albigeois lors leurs prochaines réceptions. Toutes ces grosses écuries se rendront dans le Tarn avant la fin du mois de novembre. Un calendrier qui ne laisse forcément pas insensible Mathieu Bonello, le manager du Sporting : "On sait ce qui nous attend dans les prochaines semaines, nos deux prochains blocs sont très costauds. Il va falloir être prêt, sinon ça peut rapidement devenir compliqué."

Ce programme (très) corsé débute ce samedi soir pour Albi avec la venue du CSBJ. Après trois journées inquiétantes, les Jaune et Noir ont relevé la tête pour écraser Narbonne puis museler Nice afin de s’installer dans le top 6. Alors ce duel face aux Isérois est l’occasion de confirmer cette bonne dynamique tout en gonflant les pectoraux face à un prétendant à la montée en fin de saison.

Il y a quelques jours, le capitaine du SCA, Pierre Roussel, se réjouissait de la tournure des événements côté Tarnais : "Nous l’avons répété à de nombreuses reprises depuis le coup d’envoi de la saison, nous sommes en construction. Mais je sens que nous progressons vite, et les résultats le démontrent." Une victoire face à Bourgoin-Jallieu et Albi s’affirmerait encore un peu plus dans cette Nationale.

"C’est l’une des meilleures équipes, voire la meilleure du championnat"

Vous l’aurez compris, le staff albigeois s’attend à un bel affrontement ce samedi soir face à des Berjalliens revanchards. En effet, après quatre victoires inaugurales, le CSBJ a été battu à la surprise générale sur sa pelouse par Suresnes la semaine passée. Un revers que les Rhodaniens veulent rapidement effacer en "rattrapant les points perdus à l'extérieur.

Durant la semaine, Mathieu Bonello n'a pas tari d’éloges concernant son futur adversaire : "C’est l’une des meilleures équipes, voire la meilleure du championnat, on le sait. Ils possèdent un effectif de grande qualité, il va falloir se préparer en conséquence. Toutes les rencontres sont difficiles dans ce championnat, il y a des surprises tous les week-ends. C'est un gros qui arrive samedi, à nous de bien figurer." En cas de victoire ce samedi soir, le SCA, pour l’instant sixième, peut revenir à hauteur de Bourgoin, quatrième avec dix-sept points à son compteur.

Cette rencontre va également nous offrir de belles retrouvailles entre deux anciens coéquipiers sous le maillot du Castres olympique : Mathieu Bonello et Sébastien Tillous-Borde. Adversaires ce samedi, ces deux amis de longue date "trouveront le temps de passer un bon moment ensemble mais après la rencontre, car il n’y aura pas de cadeau pendant quatre-vingt minutes." C’est le manager général albigeois qui le dit.