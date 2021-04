Le duo Tubert-Moolman évincé à Bourgoin

«On observe un dysfonctionnement de l'équipe première sur ces derniers mois, explique le président, Henri-Guillaume Gueydan. Nous avons convoqué les joueurs en début de semaine pour prendre la température au sein de l'équipe et avoir un retour de ces derniers sur le plan sportif et managérial.»

Pour terminer le championnat, le groupe sera en autonomie, encadré par les deux plus anciens joueurs de l'effectif, le trois-quart, Mathieu Nicolas, et le troisième ligne et capitaine, Bogdan Leonte. Battu pour la sixième fois consécutive samedi contre Dax, Bourgoin pointe à la neuvième place de la Nationale, à quatorze points de la qualification, l'objectif en début de saison.

Pour accompagner Grégoire Pintiaux, qui s'est engagé il y a quelques semaines comme entraîneur des avants pour la saison prochaine, le CSBJ va se mettre à la recherche d'un entraîneur des trois-quarts.