Poule 1

Un trio de tête se détache dans cette poule ! Nîmes et Bédarrides ont fait le boulot face à Rumilly et Vienne tandis que le Stade Métropolitain impressionne toujours autant avec un succès bonifié face à Dijon, relégué de Nationale. La bonne surprise nous vient de la journée avec la première victoire de la saison de Graulhet face à Mâcon ! Le SCG sort de la zone rouge et s'offre un bon bol d'air. Rumilly et Beaune ont encaissé leur troisième revers et ferment la grille.

Marcq-en-Baroeul - Aubenas : 23-15

Nîmes - Rumilly : 23-10

Graulhet - Mâcon : 18-10

Stade Métropolitain - Dijon : 32-03

Beaune - La-Seyne-sur-Mer : 8-20

Bédarrides-Châteauneuf - Vienne : 27-20

Poule 2

Auch ne s'arrête plus ! Les Auscitains ont signé leur troisième succès ce samedi sur la pelouse de Tyrosse. Ils occupent toujours la première place. Derrière, Anglet et Limoges ont défait Périgueux et Niort pour rester sur le podium. À la dernière place, le Bassin d'Arcachon ne décolle pas avec une troisième défaite et zéro point au compteur. Floirac est l'autre équipe relégable malgré une première victoire face à Marmande.

Tyrosse - Auch : 23-32

Anglet - Périgueux : 24-23

Lannemezan - Bassin d'Arcachon : 20-6

Limoges - Niort : 26-12

Floirac - Marmande : 24-22

Saint-Jean-de-Luz - Fleurance : 20-13

Le programme de la 5ème journée :

Samedi 8 octobre :

Dijon - Beaune

Nîmes - Graulhet

Auch - Fleurance

Dimanche 9 octobre :

Mâcon - Stade Métropolitain

La-Seyne-sur-Mer - Marcq-en-Baroeul

Aubenas - Bédarrides-Châteauneuf

Rumilly - Vienne

Périgueux - Lannemezan

Bassin d'Arcachon - Limoges

Niort - Floirac

Marmande - Saint-Jean-de-Luz

Tyrosse - Anglet