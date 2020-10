Nadolo de retour avec les Fidji, 1000 spectateurs en finale de Challenge... Les 5 infos de ce lundi

1000 spectateurs entre Toulon et Bristol

Pour la finale de Challenge Cup entre Toulon et Bristol, un nombre de supporters limité pourront assister à cette rencontre au stade Maurice-David d’Aix-en-Provence. Ce choix fait suite à la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône d’autoriser la vente à l’EPCR de 1000 places. En revanche, la finale de Champions Cup entre Exeter et le Racing 92 se tiendra à huis clos.

Russel de retour avec l’Écosse

Le sélectionneur de l’Écosse, Gregor Townsend, a communiqué son groupe de 40 joueurs pour les tests d’automne à venir. Dans cette liste, Finn Russell fait de nouveau son apparition après avoir été écarté de la sélection lors du dernier Tournoi des Six Nations pour un comportement jugé répréhensible par le sélectionneur.

Dix matchs prévus au Stade de France CDM 2023

Hier, le contrat de mise à disposition du Stade de France pour la Coupe du Monde 2023 a été signé. Au total, 10 matchs se dérouleront dans l’enceinte dionysienne dont le match d’ouverture, deux quarts, les deux demies et la finale.

Retour surprise de Nadolo avec les Fidji

Alors qu’il avait annoncé sa retraite internationale, Nemani Nadolo fait partie des surprises du groupe fidjien annoncé par le sélectionneur Vern Cotter. À 32 ans, l’ailier des Leicester Tigers a décidé de changer d’avis après l’arrivée de Vern Cotter à la tête de la sélection.

Nouvelle réunion entre FFR et LNR mercredi ?

Invité à une nouvelle réunion du Comité d’Orientation Stratégique par la LNR, la Fédération Française de Rugby aurait proposé la journée de mercredi. Cette réunion de conciliation aura pour but de faire avancer le gros point de désaccord entre les deux instances concernant la libération ou pas des internationaux à partir du 19 octobre prochain et la tenue ou non de cinq ou six matchs pour le XV de France cet automne.