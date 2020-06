Mourad Boudjellal, futur président de l’OM ?

Le bruit courrait depuis quelques jours et Mourad Boudjellal l’a officialisé ce vendredi chez nos confrères de RMC. L’ex-homme fort du RC Toulon est porteur d’une offre de reprise de l’Olympique de Marseille : « Je confirme cette information. Cette offre émane de fonds, étatiques et privés, du Moyen-Orient, qui travaillent dans les secteurs du pétrole, de l’eau, de l’énergie. Derrière, il y a un homme d’affaires franco-tunisien important. Je ne peux pas donner son nom pour le moment car il y a une banque d’affaires qui est mandatée pour faire une offre de rachat à M. Franck McCourt (l’actuel actionnaire majoritaire du club phocéen, N.D.L.R.). Nous sommes entrés en phase de négociations. Je donnerai l’identité de l’investisseur et des pays seulement au président de la République, qui est amateur du club de Marseille. C’est un projet méditerranéen autour de l’OM. Personnellement, je n’en serai pas l’actionnaire majoritaire, juste le président. »

Un temps annoncé comme investisseur dans le club de foot de Toulon (quatrième division), cette piste semble s’éloignée. « Je devais reprendre le club de Toulon, ça a traîné… J’ai été approché il y a quelque temps par ces investisseurs du Golfe et j’ai donné mon accord puisque le projet de Toulon était mort-né », se justifie-t-il.

Reste à savoir si McCourt voudra réellement se séparer de l’OM, dont il est propriétaire depuis octobre 2016 (racheté pour 50 millions d’euros à Margarita Louis-Dreyfus). Mais Mourad Boudjellal est confiant : « Tout est potentiellement à vendre. Nous, on veut faire ça au plus tôt mais cela dépendre des vendeurs. Quand on parle du Moyen Orient, cela veut dire qu’on a les moyens de nos ambitions. »