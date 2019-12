Treize ans après, Mourad Boudjellal passe la main. Il n'est plus propriétaire du RC Toulon, dont il reste président. Le club varois a officialisé le passage de témoin entre lui et Bernard Lemaître, dorénavant actionnaire majoritaire, ce lundi. Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley vous proposent de retracer le mandat de Boudjellal, entre dépoussiérage du rugby, frasques et accomplissements. Et ils vous posent une question : ferait-il un bon président de la LNR ?

Urios était-il le candidat idéal pour les Bleus ?

Notre deuxième sujet du jour est consacré à Christophe Urios, dont l'UBB réalise un gros début de saison. Aurait-il fait un bon sélectionneur pour l'équipe de France ? Enfin, l'émission s'achèvera comme d'habitude par une revue de tweets et la séquence pronostics, sur la Champions Cup. Rendez-vous à 17h sur notre site et notre page Facebook.