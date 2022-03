Mort de Martin Aramburu : une femme a été arrêtée

Deux hommes et une femme étaient activement recherchés concernant cet assassinat. Selon nos confrères de BFMTV, c'est la femme qui a été arrêtée et ensuite placée en garde à vue dès samedi, en fin de journée. D'après l'AFP, elle serait âgée de 24 ans.

Cette personne est suspectée d'être la conductrice de la voiture type Jeep à bord de laquelle se trouvaient les trois personnes et à bord de laquelle elles ont pris la fuite. Les deux autres individus sont toujours activement recherchés ce lundi.

Pour rappel, après une altercation sur la terrasse d'un établissement nocturne du quartier Saint-Germain, Federico Martin Aramburu regagnait à pied son hôtel avec son ami et associé Shaun Hegarty, ancien joueur de Biarritz comme l'Argentin. Les fauteurs de trouble les auraient alors retrouvés et deux premiers coups de feu seraient partis depuis le fameux véhicule. Puis un individu aurait saisi l'arme pour tirer six coups de jeu dans la rue, dont plusieurs ont touché mortellement Martin Aramburu.