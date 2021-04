Montpellier-Toulon reporté, Irlande-France menacé... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce lundi ☕️

Montpellier-Toulon reporté à cause de cas de Covid

La LNR a annoncé le report de la rencontre de Top 14 entre Montpellier et Toulon, qui devait se jouer ce week-end. Plusieurs cas positifs de Covid-19 ont été détectés dans les rangs varois après les tests effectués en ce début de semaine. Le communiqué de la Ligue Nationale de Rugby précise :

"A la suite de plusieurs cas positifs à la Covid-19 déclarés aujourd'hui au sein de l'effectif du Rugby Club Toulonnais, et après avis de la Commission d'expertise Covid-19, le Comité compétitions de la LNR a décidé le report à une date ultérieure de la rencontre Montpellier Hérault Rugby / Rugby Club Toulonnais, initialement prévue le samedi 17 avril à 17h45."

Irlande-France menacé

Ce n'est pas à cause du Covid mais à cause de la prévention au virus que la rencontre du 6 Nations féminin entre l'Irlande te la France est menacé. Le gouvernement irlandais a revu son dispositif de quarantaine et la France a été ajoutée à la liste des pays dont les ressortissants doivent observer un confinement dans un hôtel pendant au moins dix jours. Reste à voir si les Bleues et leur encadrement auront une dérogation.

Paul Graou est agenais

Formé à Auch, Paul Graou (23 ans) s'est engagé en faveur d'Agen a officialisé le club ce lundi. Une signature attendue depuis quelques semaines. L'actuel joueur de Montauban a signé un contrat de deux ans. Cette saison, le demi de mêlée a déjà disputé vingt rencontres de Pro D2, dont neuf comme titulaire.

Lopez absent un mois

Le club auvergnant a annoncé sur son site que son capitaine Camille Lopez souffrait d'une disjonction acromio-claviculaire gauche. L'ouvreur était sorti dès la 4e minute de la rencontre de Champions Cup, face à Toulouse, après un choc à l'épaule avec Rory Arnold. Cette blessure l'éloignera des terrains pour "environ un mois" selon l'ASM. Un coup dur pour les Jaunards.

O'Donnell raccroche

Le flanker international Tommy O'Donnell (qui aura 34 ans le mois prochain) a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après la prochaine Rainbow Cup, qui marquera la fin de la campagne 2020-2021 de la province irlandaise. Après CJ Stander, c'est un autre troisième ligne de légende du Munster qui va tirer sa révérence à l'issue de la saison.