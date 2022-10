Montpellier se renforce et prolonge ses cadres, Tolofua blessé... Les 5 infos de ce vendredi

Arrivé en provenance de Vannes en 2019, Anthony Bouthier s'est depuis imposé au sein de l'effectif héraultais. Cadre de l'effectif champion de France, l'arrière internationale aux huit sélections a prolongé avec Montpellier jusqu'en 2025. De quoi ravir Philippe Saint-André et son staff.

Le champion de France en titre continue de se renforcer ! Le MHR a annoncé avoir recruté George Bridge, l'ailier All Black aux 19 sélections. Il intègre l'effectif montpelliérain en tant que joueur additionnel pour la saison 2022-2023 mais pas que... Lié au club jusqu'en 2025, il portera les couleurs du club de l'Hérault pour trois saisons.

Selon nos informations, un talonneur en provenance de Worcester, en liquidation judiciaire depuis le début du mois d'octobre, portera les couleurs de Montpellier très prochainement. Il s'agit de Curtis Langdon (25 ans, 2 sélections en 2021). Le joueur anglais intégrera l'effectif du MHR en tant que joueur supplémentaire.

Annoncé au Racing 92 après la Coupe du monde 2023, l'actuel directeur de la performance du XV de France Thibault Giroud ne verra finalement pas les Hauts-de-Seine. Dans un communiqué, le club a annoncé que les deux parties ont décidé de mettre fin à leur projet mutuel en raison de divergences de méthodologies quant aux missions confiées à Giroud auprès de Stuart Lancaster. Ce retournement de situation arrive dans une période où la question de l'avenir du staff du XV de France est sur la table. Midi Olympique avait notamment dévoilé que Laurent Labit et Karim Ghezal rejoindraient le Stade français après la Coupe du monde.

Ce vendredi, la ligue nationale de rugby et la fédération française de rugby ont acté la liste "objectif 2024". Un accord entre la LNR et la FFR qui permet donc au staff de l'équipe de France 7 de pouvoir encore faire évoluer la discipline. De ce fait, on retrouve plusieurs joueurs de Top 14 dans la liste pour préparer les prochains Jeux olympiques, à l'instar de Mathieu Hirigoyen, Dimitri Delibes ou encore Pierre Boudehent.