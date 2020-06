Montpellier à nouveau dans le viseur du salary cap

Ce n'est pas la première fois que le club héraultais est visé pour un non-respect du salary cap. Selon les informations de Midi Olympique, Montpellier aurait dépassé le salary cap. Les deux fois précédentes, le club avait été blanchi par la commission. La vraie question est de savoir si cette fois Mohed Altrad et son club pourront sortir de cette affaire sans être sanctionné.

Toulon officialise trois recrues et 11 prolongations

Le RCT a annoncé ce vendredi l'officialisation de trois nouveaux joueurs au sein du club. On retrouve parmi ces recrues notamment le trois-quart centre clermontois Isaia Toeava, mais aussi l'ancien deuxième ligne de La Rochelle Thomas Jolmès. En ce qui concerne les prolongations le club frappe fort en signant onze prolongations contrats. Dans ce lot de joueur, on retrouve le capitaine du XV de France Charles Ollivon, ainsi que Sergio Parisse. Au total, six avants et cinq arrières prolongent avec le RCT.

Le tournoi pour la qualification à la Coupe du monde féminine reporté

World Rugby a décidé de reporter le tournoi de Rugby Europe qui devait avoir lieu en septembre à cause de la pandémie du covid-19. Pour le moment, aucune nouvelle date n'a encore été dévoilée. Pour rappel, la Coupe du monde féminine se jouera en 2021.

Rouen signe un pilier

Après avoir annoncé la signature des deux piliers brivistes Karlen Asieshvili et James Johnston, le club a annoncé la signature d'un nouveau joueur au poste de pilier. Il s'agit de l'anglais Philip Swainston (30 ans, 1m85 et 117 kg). Pour rappel, ce joueur a joué pour les Harlequins et les Wasps, il compte une centaine de matchs en Premiership. C'est un joueur d'expérience qui débarque au sein de l'effectif du Rouen Normandie.

10 000 spectateurs pourront venir dans les stades en Australie à partir de juillet

Après la Nouvelle-Zélande, c'est au tour de l'Australie de lever les huis clos. Dix mille spectateurs pourront venir dans les stades pour supporter leurs équipes. Cette annonce vient du Premier ministre australien, Scott Morrison.