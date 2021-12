Montpellier-Leinster menacé, Waisea à Toulon... Ce qu'il ne fallait pas louper ce mardi

Un nouveau cas de Covid-19 au MHR, le match face au Leinster menacé

Dans un communiqué officiel, le MHR a annoncé avoir découvert un nouveau cas positif au Covid-19 suite aux tests réalisés lundi. Ce nouveau cas s'ajoute aux quatre autres découvert hier dans l'effectif héraultais, à quelques jours du match contre le Leinster en Champions Cup. Dans le règlement de l'ECPR (organisatrice de la coupe d'Europe) de l'année dernière, un forfait était déclaré pour l'équipe ayant dépassé ce seuil. Mais cette saison, la règle concernant une annulation demeure inconnue. La tenue de la rencontre face au Leinster est donc fortement menacée, d'autant plus que des cas positifs ont aussi été déclarés du côté des Irlandais.

Waisea à Toulon, c'est officiel

C'était dans les tuyaux depuis de longues semaines et le club rouge et noir a officialisé ce mardi la signature de l'international fidjien Waisea Nayacalevu (31 ans, 26 sélections). Joueur polyvalent, le trois-quarts du Stade français s'est engagé pour les deux prochaines saisons et donc jusqu'en 2024, avec une autre année en option.

Fracture de la cheville pour Retière qui sera absent environ trois mois

Le verdict est tombé pour l'ailier du Stade rochelais Arthur Retière. Touché à la jambe lors du match de coupe d'Europe ayant opposé La Rochelle et Glasgow, il souffre finalement bien d'une fracture du pilon tibial, aggravée par un épanchement intra-articulaire et par un arrachement osseux. Une fracture de la cheville droite qui ne nécessitera pas d'opération chirurgicale.

Poirot absent 4 semaines

Le sort s'acharne sur le pilier de l'UBB Jefferson Poirot. De retour dans le groupe bordelais pour le match de Champions Cup le week-end dernier face à Leicester après une blessure aux ischios-jambiers, le pilier gauche de 29 ans a rechuté. Sorti sur blessure à la 17ème minute et remplacé par Païva, il sera finalement absent quatre semaines selon des informations de Sud Ouest. L'année 2021 est donc terminée pour lui.

Entorse de la cheville pour Germain

L'inquiétude était grande autour du demi de mêlée du Stade toulousain Baptiste Germain après sa sortie sur blessure lors de la victoire à Cardiff samedi dernier. Les nouvelles sont plutôt rassurantes puisque les joueur souffre finalement d'une entorse de la cheville.